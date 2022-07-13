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Україна веде переговори зі США про постачання ракет до HIMARS, які здатні бити на 300 кілометрів

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Україна веде переговори зі США про постачання ракет до HIMARS, які здатні бити на 300 кілометрів

Фото: Associated Press

Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо далекобійних ракет для HIMARS.

Сьогодні Україна має ракети, які здатні вражати на дистанції до 70 кілометрів.

Про це повідомив члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславськийо в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На всіх рівнях наша держава веде переговори з представниками США про необхідність надання нам ракет більшої дальності для HIMARS. Наразі ми маємо до 70 км, а загалом ці ракети різної модифікації здатні вражати об'єкти ворога на більшій глибині. Тому, я думаю, що є всі шанси пробити це і отримати далекобійні ракети", - зазначив Веніславський.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський переконаний, що з новими ракетами для HIMARS, які битимуть на 300 кілометрів Україна зможе тримати під вогневим контролем виходи з Криму.

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