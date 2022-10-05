Україна веде складні переговори щодо продовження "зернової" угоди - Подоляк

Україна не веде переговори з Росією напряму.

Україна веде важкі переговори, щоб забезпечити продовження надходження зерна з її портів після того, як угода про експорт агропродукції закінчиться наприкінці наступного місяця.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів у телеінтерв'ю Bloomberg.

"Ми сподіваємося на продовження мандата на вивезення зерна з українських портів", - сказав він.

За словами Подоляка, Україна не веде переговорів з Росією напряму. Натомість існують підгрупи для переговорів, до яких також входять Туреччина та ООН.

Однак радник голови Офісу президента відмовився уточнити, коли можна очікувати будь-яких результатів.

За даними ООН, Україна експортувала з портів Чорного моря майже 6 млн тонн зерна та продуктів харчування через відкритий на початку серпня "зерновий" коридор.

Зернова угода була підписана у Стамбулі 22 липня і діє 120 днів від дня підписання, до 19 листопада.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу.

Читайте також: