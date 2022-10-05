Україна веде складні переговори щодо продовження "зернової" угоди - Подоляк

Україна не веде переговори з Росією напряму.
Україна веде важкі переговори, щоб забезпечити продовження надходження зерна з її портів після того, як угода про експорт агропродукції закінчиться наприкінці наступного місяця.
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів у телеінтерв'ю Bloomberg.
"Ми сподіваємося на продовження мандата на вивезення зерна з українських портів", - сказав він.
За словами Подоляка, Україна не веде переговорів з Росією напряму. Натомість існують підгрупи для переговорів, до яких також входять Туреччина та ООН.
Однак радник голови Офісу президента відмовився уточнити, коли можна очікувати будь-яких результатів.
За даними ООН, Україна експортувала з портів Чорного моря майже 6 млн тонн зерна та продуктів харчування через відкритий на початку серпня "зерновий" коридор.
Зернова угода була підписана у Стамбулі 22 липня і діє 120 днів від дня підписання, до 19 листопада.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу.
Читайте також:
- Міністр агрополітики про зернову угоду: "Ми можемо говорити, коли за столом розумні, адекватні люди"
- Світові запаси зерна впали до мінімуму через посуху та війну в Україні - Reuters
- "Хочемо, щоб почалися поставки збіжжя із Росії": Ердоган публічно підтримав зерновий шантаж Путіна