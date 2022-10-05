Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна веде складні переговори щодо продовження "зернової" угоди - Подоляк

Дата публікації
Перегляди
637
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна веде складні переговори щодо продовження "зернової" угоди - Подоляк

Фото: Міністерство інфраструктури України

Україна не веде переговори з Росією напряму.

Україна веде важкі переговори, щоб забезпечити продовження надходження зерна з її портів після того, як угода про експорт агропродукції закінчиться наприкінці наступного місяця.   

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів у телеінтерв'ю Bloomberg.

"Ми сподіваємося на продовження мандата на вивезення зерна з українських портів", - сказав він. 

За словами Подоляка, Україна не веде переговорів з Росією напряму. Натомість існують підгрупи для переговорів, до яких також входять Туреччина та ООН.

Однак радник голови Офісу президента відмовився уточнити, коли можна очікувати будь-яких результатів.

За даними ООН, Україна експортувала з портів Чорного моря майже 6 млн тонн зерна та продуктів харчування через відкритий на початку серпня "зерновий" коридор. 

Зернова угода була підписана у Стамбулі 22 липня і діє 120 днів від дня підписання, до 19 листопада. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу.

Читайте також:

"Зернова угода" щодо експорту скоро завершиться: що передбачає план "Б"

"Зернова угода" щодо експорту скоро завершиться: що передбачає план "Б"

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація