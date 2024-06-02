Україна вгатила HIMARS по РФ вже за кілька годин після дозволу США - Forbes

ЗСУ вже почали застосовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії.

Після дозволу Штатів на удари по території РФ Сили оборони націлили свої HIMARS на російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

Про це пише Forbes.

Штати забезпечують українців високоточними боєприпасами, зокрема авіаційними плануючими бомбами, крилатими ракетами "Гарпун", ракетами M30/31 для високомобільних ракетно-артилерійських систем і ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу.

ЗСУ могли використовувати ці снаряди проти російських цілей на території України. Однак, якщо вони уразили б об'єкти всередині Росії, Білий дім міг відмовити в майбутній допомозі.

Нагадаємо:

США й Німеччина дозволили Україні бити своєю зброєю по цілях у Росії, але тільки на Харківщині.

Речник німецького уряду Штеффен Хебестрейт заявив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії наданою Берліном зброєю.

Такий дозвіл дав і президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що західні країни несправедливо встановлюють обмеження на використання своєї зброї, однак визнав, що Україна не може ризикувати підтримкою своїх партнерів.

Росія гнівно відреагувала на перспективу застосування західної зброї проти цілей на своїй території.

"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, вони повинні взагалі усвідомлювати, з чим вони грають. Вони повинні пам'ятати, що це, зазвичай, держава з невеликою територією з дуже щільним населенням. І це фактор, який вони повинні враховувати, перш ніж говорити про удари углиб російської території", — сказав Володимир Путін.

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