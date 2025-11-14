Україна вгатила по РФ "Довгим Нептуном": Зеленський показав кадри пуску

Українська крилата ракета «Довгий Нептун» / © ТСН.ua

Ракети «Нептун» стали відповіддю українців на російський терор.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

Глава держави уточнив, що удари по військових об’єктах РФ відбуваються щомісяця, є ефективними і стають все точнішими.

«Цієї ночі наші воїни успішно застосували „Довгі Нептуни“ по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати», — написав Зеленський.

Глава держави не уточнив, по яких саме цілях вдарили ракети «Нептун» в ніч проти 14 листопада.

Президент також опублікував відео пуску «Довгого Нептуна». На записі можна роздивитись деталі пускової установки, яка стоїть на полі в невстановленій місцевості.

Зазначимо, вперше про адаптацію протикорабельної ракети «Нептун» для ураження наземних цілей стало відомо у квітні 2023 року. Тоді представник українського оборонного відомства повідомив, що конструктори працюють над модифікацією ракети для ураження наземних цілей.

Нагадаємо, українські військові знешкодили 405 дронів та 14 ракет, зокрема дві аеробалістичні ракети «Кинджал», якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовані влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

За даними Повітряних сил, основний напрямок російського удару — місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.