Україна вгатила в саме "серце" Московського НПЗ: чотири аеропорти РФ можуть залишитись без пального

Вибух (ілюстративне фото)

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У ніч на 16 червня Сили оборони України уразили Московський нафтопереробний завод у Московській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6, на підприємстві зафіксували пожежу.

Про це повідомили у Силах оборони України.

Московський НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії. Крім того, продукція підприємства покриває понад 38% потреб столичного регіону РФ у пальному.

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Завод також постачає авіапальне одразу для кількох російських аеропортів — Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковського. Потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік.

У ніч на 16 червня Сили оборони України уразили Московський нафтопереробний завод у Московській області РФ. / © СБУ

Окрім удару по Московському НПЗ, українські військові уразили командно-спостережні пункти росіян у районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська Донецької області.

Також під удар потрапили польовий артилерійський склад противника в районі Кременівки, склади матеріально-технічних засобів окупантів у Донецьку та склад БпЛА у Маріуполі.

Українські воїни також били по зосередженню особового складу російських військ у районі Івановського Брянської області РФ.

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Крім того, підтверджено влучання по підприємству російського військово-промислового комплексу — АТ “Центральне конструкторське бюро апаратобудування” поблизу Тули. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем і радіонавігаційної апаратури.

За попередніми даними, там пошкоджено будівлю та несучу конструкцію складального цеху.

Також станом на 06:00 16 червня тривала пожежа на території федеральної державної казенної установи “Комбінат Темп” у Рибінську Ярославської області РФ. Ураження цього об’єкта було здійснено ще 14 червня.

У Силах оборони наголосили, що продовжать системні заходи з примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.

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Нагадаємо, у Москві 16 червня спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Капотні, лише за 15 км від Кремля. Атака дронів вивела з ладу найважливішу установку, що може паралізувати роботу підприємства.

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