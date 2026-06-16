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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
739
Час на прочитання
2 хв

Україна вгатила в саме "серце" Московського НПЗ: чотири аеропорти РФ можуть залишитись без пального

Сили оборони України завдали удару по Московському НПЗ, який працює на забезпечення російської армії та паливного ринку столичного регіону РФ. 

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Вибух (ілюстративне фото)

Вибух (ілюстративне фото)

У ніч на 16 червня Сили оборони України уразили Московський нафтопереробний завод у Московській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6, на підприємстві зафіксували пожежу.

Про це повідомили у Силах оборони України.

Московський НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії. Крім того, продукція підприємства покриває понад 38% потреб столичного регіону РФ у пальному.

Завод також постачає авіапальне одразу для кількох російських аеропортів — Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковського. Потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік.

У ніч на 16 червня Сили оборони України уразили Московський нафтопереробний завод у Московській області РФ. / © СБУ

У ніч на 16 червня Сили оборони України уразили Московський нафтопереробний завод у Московській області РФ. / © СБУ

Окрім удару по Московському НПЗ, українські військові уразили командно-спостережні пункти росіян у районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська Донецької області.

Також під удар потрапили польовий артилерійський склад противника в районі Кременівки, склади матеріально-технічних засобів окупантів у Донецьку та склад БпЛА у Маріуполі.

Українські воїни також били по зосередженню особового складу російських військ у районі Івановського Брянської області РФ.

Крім того, підтверджено влучання по підприємству російського військово-промислового комплексу — АТ “Центральне конструкторське бюро апаратобудування” поблизу Тули. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем і радіонавігаційної апаратури.

За попередніми даними, там пошкоджено будівлю та несучу конструкцію складального цеху.

Також станом на 06:00 16 червня тривала пожежа на території федеральної державної казенної установи “Комбінат Темп” у Рибінську Ярославської області РФ. Ураження цього об’єкта було здійснено ще 14 червня.

У Силах оборони наголосили, що продовжать системні заходи з примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.

Нагадаємо, у Москві 16 червня спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Капотні, лише за 15 км від Кремля. Атака дронів вивела з ладу найважливішу установку, що може паралізувати роботу підприємства.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
739
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