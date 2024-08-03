Україна "вичищає" ворожу авіацію у Криму: Плетенчук повідомив про ситуацію на півострові

Вже два військових аеродроми росіян в окупованому Криму залишилися без літаків.

У тимчасово окупованому Криму розташовані пʼять військових аеродромів російських загарбників. На двох з них літаків вже фактично не залишилось.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Плетенчук зазначив, що росіяни могли б перебазувати літаки на материк.

"Але забезпечувати їх тим самим пальним і рештою треба, маючи відповідну логістику", — додав він.

Нагадаємо, під час атаки на аеродром "Саки" в окупованому Криму в ніч проти 26 липня зафіксовані влучання. Зокрема, було знищено радіолокаційну станцію та поранено двох російських військових. Також внаслідок влучання по боєкомплекту спалахнула пожежа.

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