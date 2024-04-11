Україна може отримати від Польщі радянські ракети для ППО: Дуда зробив заяву

Питання щодо ракет для протиповітряної оборони вже обговорюються з Володимиром Зеленським.

Україна може отримати від Польщі певний запас ракет для протиповітряної оборони з радянських часів.

Про це під час конференції з лідерами України та Литви заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, питання щодо ракет для протиповітряної оборони вже обговорюються з Володимиром Зеленським.

"Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передавання Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я говоритиму з моїм міністром оборони, коли повернуся до Варшави", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, що Польща скорочує виплати для українських біженців.

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