Україна відчуває логістичний жах під час доставляння західного озброєння на фронт – WSJ

Україна відчуває логістичний жах під час доставляння західного озброєння на передову, оскільки різні зразки надходять невеликими партіями.

На сьогодні в бій в Україні вступають сучасніші та ефективніші західні далекобійні артилерійські знаряддя. Проте їхнє освоєння виявилося серйозною проблемою.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Нинішній підхід, за якого кожна країна передає батареї по частинах, швидко перетворюється на логістичний жах для українських сил, оскільки для кожної батареї потрібна окрема система навчання, обслуговування і логістики", – пояснили в лондонському Королівському інституті об'єднаних озброєнь.

Так, наразі ЗСУ застосовують гаубиці M777 зі США, Австралії та Канади. Використовують українські захисники і самохідну артилерію, таку як Caesar з Франції, PzH 2000 з Німеччини, американські M109 і AHS Krab з Польщі.

"Жодна з цих систем не має нічого спільного... Боєприпаси повинні бути взаємозамінними і так далі. Але це не так", – зауважив експерт Джек Вотлінг.

Україні дали не просто різні види зброї. Зазначив аналітик Rand Corp. Скотт Бостон. За його словами, українським військам треба за короткий відрізок часу навчитися поводитися з цією зброєю та обслуговувати її.

"Коли ви переходите на платформи нерадянського походження, вам доводиться мати справу з багатьма речами, яких раніше не було в грі. Багато що з радянської спадщини – це машини, які лагодиш молотком і гайковим ключем, грубою силою, мастилом і молитвою", – пояснив Бостон.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, чому партнери масово не постачають Україні системи залпового вогню. Зради тут немає.

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