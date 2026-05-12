Україна віддаляється від США / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський розчарувався в роботі адміністрації президента Дональда Трампа і «знімає рукавички». Ймовірно, Зеленський почав віддалятися від США на тлі заморожування мирних переговорів та зростання самодостатності України.

Про це пише The New York Times.

Зеленський віддаляється від США

Понад рік тому, після інавгурації президента Трампа, США припинили бути надійними партнерами для України під час війни з РФ. Тому тепер Зеленський починає дистанціюватися від США. Багато в чому війна на Близькому Сході стала каталізатором такого рішення.

Мирні переговори України з РФ фактично заморожені від лютого 2026 року, адже США більше не беруть в них участі. Увага Штатів тепер зосереджена на Ірані. Зараз, коли переговори перебувають на межі зриву, Зеленський розпочав публічно критикувати Сполучені Штати. Ще рік тому це здавалося б немислимим.

Від початку війни в Ірані США не мали часу на Україну. Про це заявляв і Зеленський. Рішення США призупинити санкції щодо деяких російських нафтових родовищ дало Росії «відчуття безкарності», додавав президент. Крім цього, США намагалися підштовхнути Україну до обміну територій на мир.

Нині Україна може готуватися до тривалої війни з Росією та до умов, коли американська допомога буде меншою, припускають західні журналісти.

«Справжніх переговорів немає. Росія зараз не має стимулу до цього. І Сполучені Штати також більше не мають вигляду надійного і розумного посередника між двома сторонами», — сказав старший директор європейської політичної консалтингової фірми Rasmussen Global Гаррі Неделку.

Україна після багатьох років нарощування власного оборонного виробництва вже не так потребує допомоги США. Проте Київ відкрито шукає підтримки в інших країнах. Зеленський досяг угод з Італією та Німеччиною, а також вирішив допомогти країнам Близького Сходу із захистом від безпілотників.

Ставлення Трампа до Зеленського було упередженим від початку. Це було помітно під час сварки в Овальному кабінеті, публічних принижень та підлещування до РФ з одночасним скороченням допомоги Україні.

Донедавна українські лідери переважно дотримувалися тактики мовчання, бо сподівалися уникнути повного розриву стосунків. Попри все США, як і раніше, надають Україні важливу розвідувальну інформацію. Хоча американський уряд більше не постачає зброї Україні, він дозволяє купувати у себе зброю за кошти європейських країн.

Україна, спостерігаючи за непослідовною політикою США, зокрема і щодо «захоплення Гренландії», обрала самостійний курс. Держава почала зміцнювати збройну промисловість, укладати угоди про обмін досвідом з іншими країнами, самостійно виготовляти більшу частину дронів, що використовуються на фронті. Прогрес Росії за цей час майже зупинився.

Президент дослідницької групи «Трансатлантичний діалог» у Києві Максим Скрипченко вважає, що навіть якщо потоки американської зброї вичерпаються, Україна зможе впоратися.

Аналітики вважають, що значно важче буде замінити американські розвіддані. Крім того, Україні потрібні американські «Patriot». На створення власних аналогів знадобляться роки.

Від США відвертається не лише Україна, а й європейські країни. Тепер ЄС замінив США і став найбільшим спонсором військових зусиль України.

Наприкінці квітня, як наочний приклад нового світового ладу, Трамп півтори години говорив із Путіним. Однак після цього Зеленському Трамп не зателефонував.

Буданов заявив про можливий діалог Зеленського з Путіним

Нагадаємо, керівник ОПУ Кирило Буданов під час візиту до Литви заявив, що розмова між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним не відбудеться раптово.

Він зауважив, що прямі лінії зв’язку між країнами, що воюють, зараз відключені, а подібні питання не розв’язуються телефонним дзвінком.

Водночас він наголосив, що Україна готова до серйозної розмови про завершення війни за умови справжніх намірів Москви. Буданов підкреслив, що прагнення миру є доказом здорового глузду, а не ознакою слабкості, і Київ неодноразово підтверджував цю позицію своїми діями.

