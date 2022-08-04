Україна відкрита до об'єктивної оцінки дій під час війни: Маляр відреагувала на заяву Amnesty International

Україна відкрита до розслідування порушень під час війни як російських військових, так і Збройних сил України.

Про це під час брифінгу 4 серпня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи звіт Amnesty International, в якому ідеться, що ЗСУ розміщують зброю в жилих районах.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Україна продовжує політику відкритості та об'єктивного підходу до юридичної оцінки дій, як агресора, так і дій наших військових, які ведуть оборонні заходи. Я нагадаю, що війна в Україні іде з 2014 року і з того часу Україна сама звернулась до Міжнародного кримінального суду і дозволила юрисдикцію МКС на своїй території розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності. На відміну від Росії, яка навпаки закриває всі свої злочини від міжнародної спільноти і не виконує рішення Європейського суду з прав людини", — зазначила вона.

Маляр нагадала, що українські правоохоронці та суди розслідували і виносили вироки військовим, які вчиняли злочини в зоні бойових дій. Водночас Маляр наголосила, що звіт не враховує низку факторів війни РФ проти України.

"Без контексту, якщо ми говоримо про голі дії, об'єктивною оцінка не буде. Якщо такі факти є у міжнародних організацій, наші правоохоронні органи, готові з'ясовувати обставини. Потрібно звернути уваги, такі дослідження не враховують низку факторів, те, що росіяни використовують тактику захоплення і утримання населених пунктів. Поки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це нам радять, росіяни займуть всі наші будинки, українські міста і села", — додала заступниця міністра оборони.

У Міноборони наголосили, що ЗСУ обороняються і за принципом досягнення найбільшої ефективності відбувається розміщення підрозділів ППО для прикриття неба над населеними пунктами.

Також Маляр нагадала, що сили оборони, а також місцева влада інформують місцеве населення про евакуацію: "Сили оборони спільно з військовими адміністраціями і органами місцевого самоврядування регулярно закликають місцеве населення та проводять евакуацію цивільних, з районів, прилеглих до бойових, населених пунктів, усім надаються рівні права на добровільній основі щодо переміщення у безпечні райони, але не всі мирні погоджуються на це".

Нагадаємо, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

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