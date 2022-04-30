Україна відмовляється проводити обмін полоненими з РФ, якщо у списку немає жінок - Верещук

Україна відмовляється проводити обмін полоненими з РФ, якщо у списку немає жінок - Верещук

Українська сторона відмовляється проводити обмін полоненими з РФ, якщо у списку немає жінок.

Росія не хоче відпускати з полону українок.

Про це пише видання BBC з посиланням на віцепрем'єр-міністерку України Ірину Верещук.

За її словами, російська сторона намагалася обміняти українських цивільних на військовополонених Росії. Ті спочатку хотіли використовувати насильно вивезених на теріторію РФ українців для обміну на своїх військових злочинців. Такі приміри були, коли окупанти вкрали мера Мелітополя Івана Федорова та обміняли його на своїх полонених. Однак це заборонено Женевською конвенцією.

У той же час Україна відмовляється від запропонованого Росією сценарію та наполягає на поверненні захоплених українських цивільних осіб.

“Ми знаємо, що там понад тисячу заручників, зокрема майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях та слідчих ізоляторах Курська, Брянська, Рязані та Ростова”, - наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що росіяни відмовляються йти у наступ на Чорнобаївку і шукають "дурнів" з "ДНР".

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