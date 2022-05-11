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Україна відновила контроль на ділянці кордону до 1200 кілометрів, дві третини з яких – кордон із РФ

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Україна відновила контроль на ділянці кордону до 1200 кілометрів, дві третини з яких – кордон із РФ

Водночас на кордоні з країною-агресоркою ситуація залишається напруженою.

Україна повернула контроль над близько 1200 км кордону в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей. Дві третини цієї ділянки займає кордон із Росією.

Про це на брифінгу у "Медіацентрі Україна – Укрінформ" повідомив директор департаменту охорони державного кордону адміністрації Держприкордонслужби Леонід Баран.

Водночас прикордонник уточнив, що на кордоні з країною-агресором ситуація залишається напруженою.

Як зазначив Баран, з території РФ постійно ведеться обстріл звільнених прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, на Харківщині Сили оборони України звільнили чотири села від окупантів.

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