Україна відновила судноплавство своїм каналом “Дунай-Чорне море”: чи покращується ситуація з експортом зерна

Перші вісім суховантажів з нашим зерном у супроводі військових уже рушили за межі України. Наскільки важливий це крок для нашої країни і для подолання продовольчої кризи у світі?

Про це йдеться у сюжеті ТСН 11 липня.

Відновлення судноплавства українською частиною Дунаю стало можливим після звільнення острова Зміїний. Наші військові нарешті розтрощили всю ворожу техніку та повністю викурили звідти рашистів. А отже загроза для цивільних суден потрапити під обстріли суттєво зменшилася.

“Після накривання нами острова вони також усвідомлюють про дальність нашої артилерії і вони розуміють що тримати навіть свій корабельний склад треба якомога далі і вони зараз досить суттєво відійшли на певні позиції морські тому є можливість така проводити судна тими каналами і використовувати хоча б цей сегмент моря”, - пояснила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Прохід через українське гирло Бистре можна здійснювати одночасно в обидва боки, а головне і вдень і вночі, на відміну від одностороннього руху через перевантажену румунську Суліну. Усі цивільні судна задля безпеки прямуватимуть під супроводом військових.

“Комплексно цей процес запуску судноплавства і сама територія знаходиться під контролем, але все ж таки ми розуміємо, що можливе застосування стратегічної авіації і це з великою дальністю випущені протикорабельні ракети - в тому числі, якими ворог гатить і по території Одещини”, - додала Наталя Гуменюк.

Запуск судноплавства на Дунаї - важливий крок у подоланні продовольчої кризи. Але недостатній - визнають експерти. Адже 80 відсотків усього експорту аграрної продукції в Україні припадало на морські порти, які досі блокує Росія, тероризуючи голодом багато країн.

“Україна на рік стабільно експортує десь 50 мільйонів тонн зерна через порти. Але, наприклад, Ізмаїльський порт минулого року показав близько 3 мільйонів тон, Рені теж ну півтора мільйона за минулий рік показали. Тобто ці два порти не врятують зернову галузь. Межі так, вони можуть, якщо прискорити рух”, - сказав транспортний експерт Олександр Захаров.

Зараз через блокаду портів Україна намагається доправляти своє зерно на експорт переважно суходолом - залізницею та автотранспортом. Але ці обсяги неспівмірні. До того ж, на кордонах фури часто стоять у чергах тижнями.

“Під Ізмаїлом черги 20-30 кілометрів із вантажівок стоять. Середній час проходження прикордонних переходів в Орлівці в Рені - 7-8 днів, а рекорди ставлять 22 дні”, - додав Олександр Захаров.

Тож повністю вирішити проблему може тільки повне розблокування портів Чорного та Азовського морів. Щоправда, навіть якщо вони стануть недосяжними для ворожого флоту чи авіації, ще немало часу знадобиться для розмінування моря.

Нагадаємо, що окупований Маріуполь затопило після зливи.

Читайте також: