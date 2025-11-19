ТСН у соціальних мережах

Україна відновила удари ATACMS по РФ: чи змінив Вашингтон правила гри

Україна вперше за кілька місяців підтвердила удар по території РФ ракетами ATACMS. На тлі тривалих обмежень із боку Пентагону це може свідчити про зміну підходу Вашингтону до дозволу ударів по Росії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ATACMS

ATACMS / © Associated Press

Україна вперше за кілька місяців офіційно заявила про застосування американських ракет ATACMS для удару по території Росії. Генеральний штаб ЗСУ повідомив у вівторок, що ракети великої дальності були використані для “точкового ураження”, не розкриваючи деталей операції.

Про це повідомляє Business Insider.

У заяві наголошується, що застосування далекобійних засобів ураження “буде продовжено”.

Повідомлення Генштабу з’явилося на тлі багатомісячних затримок у погодженні таких ударів зі США. Американська адміністрація вимагала, щоб Україна узгоджувала цілі для пусків ATACMS, оскільки і пускові, і ракети — американського виробництва.

У листопаді 2024 року тодішній президент Джо Байден дозволив використання постачених США систем для ударів по території РФ, після чого Україна завдала низку ударів по Брянській області. З початку роботи адміністрації Трампа Київ утримувався від публічних заяв щодо застосування ATACMS, а ЗМІ повідомляли про блокування таких операцій Пентагоном.

Новина про удар свідчить про ймовірну зміну підходу США, хоча обставини та межі дозволу поки що невідомі. Білий дім і Пентагон не надали коментарів.

Під час паузи у використанні західних боєприпасів Україна активніше застосовувала власні далекобійні засоби — ракети типу “Фламінго” та великі крилаті БПЛА, якими завдавали ударів по військових і промислових об’єктах у глибині Росії.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ 18 листопада атакували дві теплоелектростанції (ТЕС) на окупованій росіянами частині Донецької області — Зуївську та Старобешівську.

