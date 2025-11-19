Україна відновила удари ATACMS по РФ: чи змінив Вашингтон правила гри

ATACMS / © Associated Press

Україна вперше за кілька місяців офіційно заявила про застосування американських ракет ATACMS для удару по території Росії. Генеральний штаб ЗСУ повідомив у вівторок, що ракети великої дальності були використані для “точкового ураження”, не розкриваючи деталей операції.

Про це повідомляє Business Insider.

У заяві наголошується, що застосування далекобійних засобів ураження “буде продовжено”.

Повідомлення Генштабу з’явилося на тлі багатомісячних затримок у погодженні таких ударів зі США. Американська адміністрація вимагала, щоб Україна узгоджувала цілі для пусків ATACMS, оскільки і пускові, і ракети — американського виробництва.

У листопаді 2024 року тодішній президент Джо Байден дозволив використання постачених США систем для ударів по території РФ, після чого Україна завдала низку ударів по Брянській області. З початку роботи адміністрації Трампа Київ утримувався від публічних заяв щодо застосування ATACMS, а ЗМІ повідомляли про блокування таких операцій Пентагоном.

Новина про удар свідчить про ймовірну зміну підходу США, хоча обставини та межі дозволу поки що невідомі. Білий дім і Пентагон не надали коментарів.

Під час паузи у використанні західних боєприпасів Україна активніше застосовувала власні далекобійні засоби — ракети типу “Фламінго” та великі крилаті БПЛА, якими завдавали ударів по військових і промислових об’єктах у глибині Росії.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ 18 листопада атакували дві теплоелектростанції (ТЕС) на окупованій росіянами частині Донецької області — Зуївську та Старобешівську.