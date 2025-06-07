Україна відповіла на заяви Кремля про зрив обміну полоненими та репатріації тіл загиблих

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Заяви російської сторони щодо зриву обміну полоненими та репатріації тіл загиблих не відповідають дійсності.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві наголосили, що протягом минулого тижня тривала робота за двома напрямами — повернення тіл загиблих захисників та організація чергового обміну полоненими.

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В штабі зазначили, що Україна надіслала російській стороні списки, які відповідають раніше узгодженим у Стамбулі категоріям — важкопоранені, тяжкохворі в форматі «всіх на всіх» та молодими військовими. Однак російська сторона, навпаки, надіслала зовсім інші списки, що суперечить домовленостям.

«Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони», — йдеться в повідомленні.

У відомстві також наголосили, що раніше було досягнуто домовленості щодо репатріації тіл, однак конкретна дата не фіксувалася. Росія ж в односторонньому порядку почала дії, не узгоджені з українською стороною.

«На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті — у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок. Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість найближчими днями», — йдеться в повідомленні.

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Варто зазначити, що у суботу, 7 червня, помічник російського диктатора Володимир Мединський звинуватив Україну в тому, що вона нібито «неочікувано перенесла» як обмін тіл, так і сам процес обміну військовополоненими.