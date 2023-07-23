"Україна відповість належним чином": Данілов відреагував на нічну атаку Одеси

РФ намагається через акт залякування нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".

Ракетна атака Одеси РФ у ніч проти 23 липня - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. Утім, наша країна відреагує на це належним чином.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook.

За його словами, РФ намагається через акт залякування нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".

"За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи. Росіяни хочуть примусити Захід до відновлення експорту російського аміаку та зняття частини санкцій", - зазначає секретар РНБО.

Данілов також наголошує, що після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією".

"Своєю чергою знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування "зернового коридору", має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики і можливостей. План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником", - каже секретар РНБО.

Він запевняє, що Україна повною мірою відповість на вбивства і руйнування.

Нагадаємо, вночі проти 23 липня російські окупанти випустили по Одесі щонайменше п'ять видів ракет. Є загиблі, постраждалі та серйозні руйнування.

В Одеській мерії підтвердили, що внаслідок російської ракетної атаки цієї ночі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, де була сильна пожежа через "приліт".

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