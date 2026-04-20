Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

Україна дедалі активніше застосовує роботизовані системи на фронті, замінюючи ними військових у найнебезпечніших операціях. Наземні дрони та безпілотники вже не лише допомагають із розвідкою чи доставкою, а й беруть участь у штурмах позицій противника.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Один із таких випадків стався минулого літа: українські сили змогли захопити позицію ворога без жодного пострілу. Російські військові здалися, коли їх оточили наземні роботи та дрони, керовані оператором на відстані.

Реклама

Перший випадок в історії

За словами командира підрозділу Миколи «Макара» Зінкевича, це може бути перший випадок в історії, коли позицію захопили без участі піхоти — виключно за допомогою роботизованих систем.

Сьогодні такі операції стають звичною практикою. Спочатку наземні дрони використовувалися переважно для евакуації поранених і доставки боєприпасів, однак тепер їх дедалі частіше залучають до бойових дій.

Експерти зазначають, що наземні роботи мають низку переваг: їх складніше виявити, вони можуть працювати в будь-яку погоду, перевозити більші вантажі та довше залишатися в строю.

Один із прикладів ефективності — робот із кулеметом, який утримував позицію протягом 45 днів, потребуючи лише мінімального обслуговування та підзарядки кожні два дні.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за останні три місяці дрони та роботи виконали понад 22 тисячі місій, фактично врятувавши тисячі життів.

«Життя людини безцінне, а роботи не кровоточать», — пояснюють українські військові логіку такого підходу.

В умовах, коли Росія має чисельну перевагу, Україна робить ставку на технології. За словами військових, у планах — уже цього року замінити до третини піхоти роботизованими системами.

Паралельно країна активно розвиває виробництво дронів і співпрацює з партнерами, обмінюючись досвідом і технологіями в обмін на військову допомогу.

Реклама

Попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, остаточне рішення на полі бою, наголошують військові, має залишатися за людиною.

Водночас експерти вважають: досвід України вже зараз формує нову модель ведення війни, де ключову роль відіграватимуть саме технології.