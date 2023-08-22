Україна відреагувала на заяву Росії про "знищення катера" біля острова Зміїного

У ЗСУ спростували фейк від окупантів.

В Україні спростували заяви російського терористичного Міністерства оборони, що, мовляв, їхні літаки "знищили швидкісний військовий катер американського виробництва з десантною групою Збройних сил України" поблизу острова Зміїний у вівторок вранці.

Про це повідомляє CNN.

Речник Військово-морських сил України спростував заяви Росії. Він наголосив, що такого інциденту біля острова Зміїний не було. Також він спростував інформацію окупантів про "втрати".

"Жодного такого інциденту у ВМС ЗС України не було. Втрат серед військовослужбовців ВМС немає. Відповідно, в цьому разі нам нічого коментувати", - сказав речник ВМС ЗСУ.

Зазначимо, що зранку окупаційне Міноборони заявило, що загарбники авіацією атакували катер ЗСУ біля острова Зміїний.

Нагадаємо, МАГАТЕ зафіксувало вибухи та стрілянину поблизу Запорізької АЕС. Це вже не перший випадок за останній тиждень.

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