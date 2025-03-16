Україна відступила майже з усієї території Курщини – New York Times

Тепер бої в Курській області меншою мірою спрямовані на утримання російської території, а більшою – на контроль над кращими оборонними позиціями, щоб не дати росіянам просунутися в Сумську область.

Україна відступила майже з усієї території Курської області, за винятком невеликої ділянки поруч з кордоном.

Про це йдеться у статті The New York Times.

За даними військових аналітиків і солдатів, українські війська відійшли з усіх ділянок землі в Курській області Росії , крім невеликго клаптика. Багатомісячна кампанія із захоплення та окупації території Росії, схоже, наближається до кінця перед обличчям контратак Москви.

За словами Пасі Паройнена, військового аналітика з фінської компанії Black Bird Group, до неділі українці чіплялися за вузьку смужку землі вздовж російсько-українського кордону, який займав 77 кв. км.

"Кінець битви близький", – сказав Паройнен.

Кількість російської території, яка все ще перебуває під контролем України, не вдалося підтвердити незалежно, але солдати повідомляють про запеклі бої в цьому районі. На тлі стрімкого наступу російських військ, підкріпленого безперервними авіаударами та атаками безпілотників, українські війська за останній тиждень відступили з кількох сіл у Курській області, а також із Суджі, головного міста, яке було під контролем ЗСУ.

Українське військове командування заявило, що ЗСУ відступили на більш зручну для оборони територію всередині Росії вздовж кордону, використовуючи горбисту місцевість для кращого вогневого контролю над російськими військами, що наближаються. Командування опублікувало карту поля бою, на якій показано ділянку землі, яку Україна все ще контролює в Курській області.

Але залишається незрозумілим, як довго українські війська зможуть утримувати цю ділянку.

За словами українських солдатів, бої в Курській області, що продовжуються, тепер меншою мірою спрямовані на утримання російської території, а більшою – на контроль над кращими оборонними позиціями, щоб не дати росіянам просунутися в Сумську область України і відкрити новий фронт.

"Ми продовжуємо утримувати позиції на Курському фронті", – сказав по телефону командир штурмового взводу з позивним "Борода". "Єдина відмінність у тому, що наші позиції змістилися значно ближче до кордону".

Хоча відступ українських військ з більшої частини Курської області був швидким, військові експерти кажуть, що він стався після кількох місяців російських наступів та бомбардувань, які неухильно підривали позиції України у цьому районі та позбавляли її шляхів постачання.

"Те, що сталося в останні кілька місяців, було підготовчою операцією, яка створила умови для успішного наступу", – сказав Франц-Стефан Гаді, австрійський військовий аналітик, який минулого місяця відвідав Сумську область України на кордоні з Курском.

Починаючи з грудня, російські окупанти, посилені нещодавно перекинутими північнокорейськими військами, почали атаки, що повторюються, на фланги утримуваного Україною виступу в Курській області. До середини лютого вони просунулися на відстань до п'яти миль від основних шляхів постачання України в Суджі, що дозволило їм завдавати ударів дорогами цілими зграями безпілотників.

На відміну від попередніх відступів ЗСУ в інших місцях, наприклад, на сході України, військові аналітики кажуть, що те, що сталося в Курську, було відносно впорядкованим і не призвело до оточення великої кількості військ – незважаючи на твердження про протилежне, зроблені Путіним і Трампом.

"Загрози оточення українських військ не було, і немає жодних доказів зворотного", – сказав Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Раніше Київ сподівався використати свій контроль над російськими землями в Курську як важіль у будь-яких переговорах щодо припинення війни.

Раніше президент Зеленський повідомив, чи перебувають ЗСУ в оточенні в Курській області.

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