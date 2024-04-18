Україна виготовила дрон, який долетить до Сибіру: приголомшлива стаття The Economist

Українські фахівці виготовили безпілотник, який з легкістю може долетіти до російського Сибіру. Дальність його польоту сягає 3000 кілометрів.

Про це повідомляє The Economist.

Може досягти Сибіру

За даними видання, наразі Україна вже інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіусу дії, здатні шукати і вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють пів дюжини фірм.

Найкраща з нових моделей має дальність стрільби 3 000 км і здатна досягти Сибіру, пише The Economist.

“Народжена необхідністю — Захід неохоче надає Україні зброю великої дальності — ця програма підірвала значну частину російської нафтової та військової інфраструктури. Але Білий дім незадоволений. Він підштовхує українців до припинення ударів”, — йдеться в матеріалі.

Занепокоєння Америки були різними: від зростання ціни на нафту до перспективи неконтрольованої боротьби “око за око”, в якому Україна могла б опинитися в програші. Побоювання щодо останнього зросли наприкінці березня, коли Росія завдала багатомільйонних збитків українській енергетичній інфраструктурі.

Атаки виявили прогалини в протиповітряній обороні та вразливість до нових російських крилатих ракет малої висоти Х-69. 11 квітня такі ракети знищили Трипільську ТЕС, розташовану за 40 км від Києва, хоча вона перебувала в зоні досяжності столичних систем ППО Patriot.

Україна ігнорує американські поради

Поки що Україна ігнорує американські поради щодо припинення ударів. “Детектив”, офіцер розвідки, відповідальний за частину програми, каже, що не отримував інструкцій щодо згортання операцій. Так, минулого тижня відбувся перехід від націлювання на нафтову інфраструктуру, але це, ймовірно, тимчасово. “Наші цілі змінюються з кожним днем. Ми не даємо росіянам спокою”, — сказав він.

Проте попри побоювання Заходу, проінформоване джерело The Economist спрогнозувало розширення української програми дронів найближчими місяцями.

“Росія випалює українську землю. Настав час зробити те саме з європейською Росією”, — наголосило джерело видання.

Нагадаємо, від початку 2024 року Україна регулярно завдає ударів по стратегічних об’єктах на території РФ. На рахунку таємничої далекобійної зброї щонайменше 15 російських НПЗ, російські винищувачі в Енгельсі та низка військових заводів в РФ. Вона летить більш ніж на 1000 кілометрів і вражає вкрай точно. Українська влада відкрито не показує цей дрон, не розкриває його характеристик і навіть не говорить, хто його виробляє.

Що про цей дрон кажуть експерти, чим він схожий на іранський “Шахед” та які ще сюрпризи Сили оборони готують росіянам — в матеріалі.

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