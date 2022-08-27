"Україна виграє цю війну, але найскладніша її частина ще попереду" - Жданов

Експерт пояснив, що попереду на нас чекає звільнення територій, а наступати завжди набагато складніше, ніж оборонятися.

У стратегічному масштабі Україна виграє цю війну. У політичному контексті ми її вже виграли, Росія вже програла. У воєнному плані ми зараз перебуваємо посередині цієї війни.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"Російська Федерація уже не може наступати, а Україна ще не може наступати. Ми досягнули паритету. Хоча це також можна віднести до наших перемог, до того ж це велика перемога - "другу армію світу", таку навалу зупинити і змусити їх перейти фактично до стратегічної оборони", - наголосив експерт.

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Жданов наголосив, що вже тиждень фронт стоїть і не рухається.

"Так, є окремі штурмові дії окремими групами та підрозділами. Вони вже батальйонами не ходять в атаку, а лише ротами і взводами, або диверсійно-розвідувальними групами. Також намагаються дистанійно завдавати поразок, де є можливість. Але загалом фронт уже тиждень стоїть і не рухається в жодному напрямку", - зазначив він.

Військовий експерт попереджає, що на Україну ще чекає найскладніша частина війни.

"Але в будь-якому контексті ми виграємо цю війну. У воєнному сенсі на нас чекає ще найскладніша частина війни - це звільнення наших територій, вихід на державний кордон 1991 року. Найскладніше - бо наступати завжди набагато складніше, ніж оборонятися. Ми перемагаємо, але для перемоги потрібно ще буде багато-багато попрацювати", - підсумував він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, підписавши указ про збільшення кількості армії, хоче перекинути на війну в Україну ще орієнтовно 90 тисяч військовослужбовців. За даними української розвідки, в Україні воюють близько 160 тисяч російських військовослужбовців. Сюди входять сухопутні і повітряні сили.

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