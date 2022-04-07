"Україна виграє війну тактично, оперативно, міжнародно та стратегічно" - військовий аналітик США

За його словами, Чорне море зараз перетворюється на "російське озеро".

НАТО повинне патрулювати Чорне море, щоб стримувати російську військову активність, Путін виграє інформаційну війну в Росії, а Україна – на міжнародному рівні.

Про це розповів військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру європейського політичного аналізу у США Марк Войджер в інтерв’ю Sky News, пише The Guardian.

За його словами, Чорне море зараз перетворюється на "російське озеро", як і Азовське море, а Чорне море фактично ділять декілька членів НАТО: Румунія, Болгарія, Туреччина.

"Тому я б сказав, що в кінцевому підсумку ми повинні це зробити. Якщо немає забороненої для польотів зони, ми можемо щось зробити із забороненою для польотів зоною, якщо хочете, у Чорному морі, тому що Росія націлена на міжнародне судноплавство", - зазначив він.

На запитання журналістів, хто виграє цю війну, він відповів:

"Україна виграє її на місцях, тактично, оперативно, міжнародно, стратегічно. З інформаційної точки зору скажу, що інформаційна війна, безумовно, має вирішальне значення", - наголосив він.

Однак експерт зазначив, що Путін виграє війну в Росії, а Україна – на міжнародному рівні.

"Він повільно, але вірно відтворює радянську систему – тоталітарну систему, яка забороняє будь-яке інакодумство та душить доступ до безкоштовної інформації. Тож на міжнародному рівні Україна виграє. Усередині Росія перемагає, до того часу, поки ми зможемо пробитися крізь цю товсту стіну брехні і пропаганди і переконати російський народ, що він поганий навіть для Росії".

Нагадаємо, українські сили відбили ключову ділянку, британська розвідка повідомила про бойові дії в захоплених регіонах.

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