Україна використовує більше снарядів, ніж виробляє Захід – Столтенберг

Україна під час військових дій із Росією використовує від чотирьох до семи тисяч артилерійських снарядів. Тим самим, Київ випереджає виробництво цих боєприпасів на Заході

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує The Guardian.

"Президент Путін не планує миру, він планує війну", – сказав Столтенберг, додавши, що Росія нарощує виробництво військової промисловості та звертається до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї.

Тому він закликав США, Британію, Францію, Німеччину та інші західні держави і надалі підтримувати Україну зброєю, боєприпасами та запчастинами протягом тривалого часу.

"Потреба і надалі буде існувати, тому що це війна на виснаження; йдеться про промислову спроможність", – сказав генеральний секретар.

За його словами, зараз бойові дії були настільки інтенсивні, що Україна використовує артилерійські снаряди – від 4000 до 7000 на день проти 20 000 у Росії, що перевершує західне виробництво.

"Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж поточний рівень виробництва", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, що ЄС та США ухвалили важливі рішення для передавання Україні боєприпасів. Зокрема, Євросоюз має надати мільйон боєприпасів.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що необхідну кількість снарядів росіяни просто не встигають виготовляти. Тому жебрають зброю по світу.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, через 2-3 місяці у росіян буде вже не "голод", а "снарядний інсульт".

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