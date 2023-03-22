Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна використовує більше снарядів, ніж виробляє Захід – Столтенберг

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
308
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна використовує більше снарядів, ніж виробляє Захід – Столтенберг

Фото: Associated Press

За словами генсека НАТО, поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж поточний рівень виробництва.

Україна під час військових дій із Росією використовує від чотирьох до семи тисяч артилерійських снарядів. Тим самим, Київ випереджає виробництво цих боєприпасів на Заході

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує The Guardian.

"Президент Путін не планує миру, він планує війну", – сказав Столтенберг, додавши, що Росія нарощує виробництво військової промисловості та звертається до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї.

Тому він закликав США, Британію, Францію, Німеччину та інші західні держави і надалі підтримувати Україну зброєю, боєприпасами та запчастинами протягом тривалого часу.

"Потреба і надалі буде існувати, тому що це війна на виснаження; йдеться про промислову спроможність", – сказав генеральний секретар.

За його словами, зараз бойові дії були настільки інтенсивні, що Україна використовує артилерійські снаряди – від 4000 до 7000 на день проти 20 000 у Росії, що перевершує західне виробництво.

"Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж поточний рівень виробництва", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, що ЄС та США ухвалили важливі рішення для передавання Україні боєприпасів. Зокрема, Євросоюз має надати мільйон боєприпасів.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що необхідну кількість снарядів росіяни просто не встигають виготовляти. Тому жебрають зброю по світу.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, через 2-3 місяці у росіян буде вже не "голод", а "снарядний інсульт".

Читайте також:

Снарядний голод росіян: окупанти запроваджують ліміти на боєприпаси

Снарядний голод росіян: окупанти запроваджують ліміти на боєприпаси

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
308
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація