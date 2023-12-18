Україна використовує штучний інтелект на війні – Федоров розповів подробиці

Михайло Федоров розповів про нові технології у війні проти Росії.

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Україна активно використовує штучний інтелект та його технології (ШІ) на війні.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 Каналу".

Так, за словами міністра, нещодавно було підписано декларацію з безпеки штучного інтелекту разом з 28-ма іншими країнами, серед яких США, Австралія, Велика Британія, країни Європейського Союзу. Цей документ передбачає співпрацю урядів у дослідженні безпеки штучного інтелекту.

"Сьогодні ми є таким собі полігоном для використання штучного інтелекту", - зазначив він.

Як пояснив Михайло Федоров, ШІ активно використовується для:

розпізнавання і розшифровки супутникових знімків;

розпізнавання цілей на полі бою;

для розвитку технологій захоплення цілей для дронів;

для розпізнавання обличчя, де використовується систему Clearview;

у межах Palantir використовують ШІ для того, щоб прогнозувати засоби, якими можна уражати певні цілі.

Нагадаємо, Федоров розповів, коли запрацює розмитнення авто в "Дії".

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