Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна використовує штучний інтелект на війні – Федоров розповів подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
324
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна використовує штучний інтелект на війні – Федоров розповів подробиці

Михайло Федоров / Фото: Associated Press

Михайло Федоров розповів про нові технології у війні проти Росії.

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Україна активно використовує штучний інтелект та його технології (ШІ) на війні.  

Про це він сказав в інтерв'ю "24 Каналу".

Так, за словами міністра, нещодавно було підписано декларацію з безпеки штучного інтелекту разом з 28-ма іншими країнами, серед яких США, Австралія, Велика Британія, країни Європейського Союзу. Цей документ передбачає співпрацю урядів у дослідженні безпеки штучного інтелекту.

"Сьогодні ми є таким собі полігоном для використання штучного інтелекту", - зазначив він.

Як пояснив Михайло Федоров, ШІ активно використовується для:

  • розпізнавання і розшифровки супутникових знімків;
  • розпізнавання цілей на полі бою;
  • для розвитку технологій захоплення цілей для дронів;
  • для розпізнавання обличчя, де використовується систему Clearview;
  • у межах Palantir використовують ШІ для того, щоб прогнозувати засоби, якими можна уражати певні цілі.

Нагадаємо, Федоров розповів, коли запрацює розмитнення авто в "Дії".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
324
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація