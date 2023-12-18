Україна використовує штучний інтелект на війні – Федоров розповів подробиці

Михайло Федоров розповів про нові технології у війні проти Росії.
Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Україна активно використовує штучний інтелект та його технології (ШІ) на війні.
Про це він сказав в інтерв'ю "24 Каналу".
Так, за словами міністра, нещодавно було підписано декларацію з безпеки штучного інтелекту разом з 28-ма іншими країнами, серед яких США, Австралія, Велика Британія, країни Європейського Союзу. Цей документ передбачає співпрацю урядів у дослідженні безпеки штучного інтелекту.
"Сьогодні ми є таким собі полігоном для використання штучного інтелекту", - зазначив він.
Як пояснив Михайло Федоров, ШІ активно використовується для:
- розпізнавання і розшифровки супутникових знімків;
- розпізнавання цілей на полі бою;
- для розвитку технологій захоплення цілей для дронів;
- для розпізнавання обличчя, де використовується систему Clearview;
- у межах Palantir використовують ШІ для того, щоб прогнозувати засоби, якими можна уражати певні цілі.
Нагадаємо, Федоров розповів, коли запрацює розмитнення авто в "Дії".
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