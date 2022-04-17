Україна вимагатиме від окупантів відкриття спецкоридору для евакуації з Маріуполя поранених військових

Місто перебуває в облозі від 1 березня.
Україна через міжнародні структури вимагатиме від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових", - наголосила вона.
Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що знищення українських захисників Маріуполя поставить крапку в перемовинах з Росією. Очільник держави додав, що наразі тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися.
Місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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