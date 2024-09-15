Україна вирощує з Росії військового монстра: яких помилок позбулася російська армія — Берлінська

В Україні теж дуже важливо зробити свої висновки.

Росіяни зробили висновки зі своїх помилок під час війни і зараз насправді їхня армія перетворюється на одну з кращих у світі. Уже минули ті часи, коли міністр оборони РФ Сергій Шойгу звітував нереальними цифрами, а його генерали крали і руйнували армію зсередини.

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтерв’ю на YouTube-каналі “УП.Подкасти”.

“Ми вирощуємо монстра. Вони вчаться на нас, вчаться під час війни. Вони досвід своїх колосальних втрат трансформують в майстерність і справді перетворюються в одну з кращих армій світу... Не можна недооцінювати ворога”, - наголосила вона.

Які помилки виправили росіяни

За словами Марії Берлінської, росіяни перейняли у нас дуже багато практики - фпв-дрони, застосування мавіків у чіткій зв’язці з роботою з мінометами, застосування дронів тактичного рівня при штурмах, при обороні, вдосконалили тактику застосування діп-страйків.

“Раніше вони менше захищали свій флот і ми отримали певні успіхи. Зараз вони навчилися краще захищати флот. Те саме стосується об’єктів критичної інфраструктури, вже значно складніше вражати їхні НПЗ чи аеродроми”, - наголосила експертка.

Окрім того вона зазначила, що Росія під час війни налагодила партнерство з тими країнами, які не прикриваючись їй допомагають, а також налагодила постачання комплектувальних до ракет та дронів західного виробництва, зробила висновки по тактиці застосування дронів.

Окремо Марія Берлінська наголосила на кадрових змінах у військовому керівництві РФ.

“Росіяни зробили висновки зі своїх помилок, в тому числі кадрові висновки, змінивши Шойгу на Бєлоусова, поставивши такого доволі ефективного технократа, провівши кадрові чистки в самому міністерстві щодо закупівель, піднявши корупційні теми. Певних командирів, певних чиновників просто “обнулили” своїми кагебістськими методами”, - зазначила вона.

Що потрібно змінити в Україні

На думку Берлінської в Україні теж дуже важливо робити свої висновки і робити їх, як вона каже, не раз на рік.

“Мати ревю умовно раз на місяць, і розуміти, що повинно відбутися за ці 30 днів. І давати не обманні дані, не ці цифри, які формуються по вертикалі брехні, коли бояться начальнику, командиру сказати правду... В результаті на Ставці верховного головнокомандувача стараються показати красиві презентації. Таким чином ми обманюємо самі себе”, - заявила експертка.

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За її словами, важливо створити “історію про відповідальність” і не втрачати дорогоцінний час на виявлення неправдивої інформації у звітах. При цьому вона наголосила, що українські чиновники повинні розуміти, що “ця історія не закінчиться щасливим виходом на пенсію, переходом у якісь бізнес-структури чи виїздом за кордон”.

“Якщо ти не справився, то ти будеш відповідати, як такий самий громадянин. Якщо не відповідаєш цій позиції, можливо ти класний мінометник, можливо тобі варто провести підготовку артилериста. Багато чиновників — це чоловіки призовного віку, які могли би в армії показати свій управлінський досвід”, - зазначила вона.

Нагадаємо, у Росії у справі про корупцію заарештували генерала російської армії Дмитра Булгакова, який до вересня 2022 року був заступником міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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