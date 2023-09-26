"Україна виявилася ефективнішою за РФ": колаборант Губарєв зробив неочікувану заяву та похвалив ЗСУ

Колишній "народний губернатор" Донбасу та колаборант Павло Губарєв визнав, що ЗСУ – "друга армія світу".

Відео з фрагментами інтерв'ю Губарєва пропагандистам опублікував блогер Денис Казанський.

"Одна з найсильніших армій світу (ЗСУ – ред)", – заявив Губарєв, відповідаючи на запитання журналіста.

"Народний губернатор ДНР" також заявив, що Україна, як держава, виявилася ефективнішою за Росію, оскільки співпрацює з громадянським суспільством і волонтерами.

"Тому що у них все можна. Зв'язок громадянського суспільства з армією, все працює. У нас (у РФ – ред.) теж це є, але у нас держава, яка тихо саботує, не допомагає щонайменше. Держава показала свою слабкість", – поскаржився Губарєв.

Нагадаємо, Губарєв зізнався, що його дружина причетна до військових злочинів у Херсоні.

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