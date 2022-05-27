Україна візьме участь у нараді міністрів оборони країн НАТО

Україну запросили на нараду міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 15-16 червня у Брюсселі.

Зустріч пройде під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Альянсу.

" Зустріч розпочнеться з робочої вечері 15 червня, на яку запрошені партнери Фінляндія, Грузія, Швеція, Україна та Європейський Союз. Ця сесія не буде відкритою для ЗМІ. 16 червня відбудуться дві сесії з міністрами країн Альянсу", - йдеться у повідомленні.

Генсек НАТО також планує поспілкуватись із журналістами після завершення наради.

Нагадаємо, очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас переконаний, що окупація територій не повинна стати на заваді Україні вступити до союзу.

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