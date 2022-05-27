Україна візьме участь у нараді міністрів оборони країн НАТО

Україну запросили на нараду міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 15-16 червня у Брюсселі.
Зустріч пройде під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Альянсу.
"Зустріч розпочнеться з робочої вечері 15 червня, на яку запрошені партнери Фінляндія, Грузія, Швеція, Україна та Європейський Союз. Ця сесія не буде відкритою для ЗМІ. 16 червня відбудуться дві сесії з міністрами країн Альянсу", - йдеться у повідомленні.
Генсек НАТО також планує поспілкуватись із журналістами після завершення наради.
Нагадаємо, очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас переконаний, що окупація територій не повинна стати на заваді Україні вступити до союзу.
Читайте також:
- Підтримували Росію та заперечували війну: на Житомирщині затримали двох колаборантів
- "Погрожували 10-річним ув'язненням": арбітриня з Нової Каховки розповіла про свій полон у окупантів
- Дальнобійна артилерія: чому США зволікають з її передаванням та до чого тут Кримський міст