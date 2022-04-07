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"Україна воює і перемагає Росію": Кулеба запропонував світові чесну угоду

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"Україна воює і перемагає Росію": Кулеба запропонував світові чесну угоду

Кулеба в Брюсселі взяв участь в засіданні G7.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер прибув з візитом у Брюссель, де взяв участь у засіданні міністрів G7.

Про це він написав у Twitter. 

"Вдячний міністрам Групи семи за запрошення. Працюємо над тим, щоб вивести військову, економічну та гуманітарну підтримку України на новий рівень. Україна пропонує світові чесну угоду: світ надає нам всю необхідну підтримку; Україна воює та завдає РФ поразки на українській землі", - написав він.

Нагадаємо, Кулеба назвав 10 нових ударів по Росії.

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