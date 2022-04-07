"Україна воює і перемагає Росію": Кулеба запропонував світові чесну угоду

Кулеба в Брюсселі взяв участь в засіданні G7.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер прибув з візитом у Брюссель, де взяв участь у засіданні міністрів G7.

Про це він написав у Twitter.

"Вдячний міністрам Групи семи за запрошення. Працюємо над тим, щоб вивести військову, економічну та гуманітарну підтримку України на новий рівень. Україна пропонує світові чесну угоду: світ надає нам всю необхідну підтримку; Україна воює та завдає РФ поразки на українській землі", - написав він.

Grateful to @G7 ministers for inviting me. We discussed ways to take the military, economic, and humanitarian assistance for Ukraine to the new level. Ukraine proposes a fair deal: the world provides us with all the support we require; we fight and defeat Putin in Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

Нагадаємо, Кулеба назвав 10 нових ударів по Росії.

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