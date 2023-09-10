Україна вперше отримала американське ядерне паливо: про що це сигналізує

Це важливий крок до припинення монополії РФ.

США передали Україні першу партію ядерного палива, що сигналізує про закінчення російської монополії у цьому сегменті ринку.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, "Енергоатом" вперше отримав паливо з США для 440-х реакторів, яке виготовили спільно з українськими фахівцями.

"Далі будемо працювати, щоб взагалі замінити РФ у цьому сегменті. Є вже домовленості з певними країнами", - розповів Галущенко.

"Енергоатом" став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.

Додамо, Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії на суму 225 млн євро, аби зміцнити енергетичну безпеку України та допомогти позбавитися залежності від ядерного палива з РФ.

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