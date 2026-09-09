Україна вперше показала партнерам "План війни": що оголосили на "Рамштайні"

Контактна група з питань оборони України / © Міноборони України

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Україна вперше представила міжнародним партнерам "План війни", за яким діють Сили оборони.

Це сталося під час 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомило Міністерство оборони України.

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План партнерам представили міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

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За підсумками зустрічі союзники оголосили нові внески для посилення української армії.

Німеччина пообіцяла нові поставки ракет-перехоплювачів для систем Patriot і літаків F-16, а також закупівлю безпілотників.

Велика Британія виділить 100 млн фунтів стерлінгів на постачання американського озброєння через програму PURL. Крім того, до кінця року Україна має отримати ще 95 тисяч дронів та десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності.

Нідерланди внесуть 300 млн доларів у проєкт "Лінія дронів" та передадуть 300 ракет для боротьби з БпЛА.

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Норвегія підтвердила пакет на 200 млн доларів для закупівлі ракет Patriot.

Польща готує новий пакет допомоги на 50 млн євро, до якого увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони.

Іспанія передасть ракети для ППО та артилерійські боєприпаси, а також виділить 2 млн євро на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Литва спрямує 10 млн доларів на PURL, Швеція оголосила пакет підтримки на 28 млн доларів, половину якого також направлять до PURL.

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Естонія своєю чергою планує і 2027 року підтримувати Україну на рівні щонайменше 0,25% свого ВВП.

У Міноборони наголосили, що ключовими результатами нового "Рамштайну" стали посилення української ППО, додаткові дрони та боєприпаси для Сил оборони.

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