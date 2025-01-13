Україна вперше від 2022 року може отримати танкову перевагу над Росією – Forbes

Скрізь уздовж лінії фронту, де ЗСУ вдалося розгорнути дві ротні групи БпЛА, російські танки "просто не доходять до рубежу для атаки".

Українські війська вперше від початку повномасштабної війни можуть мати танкову перевагу над російською армією. Але лише на певних ділянках 800-мильної лінії фронту.

Про це пише Forbes.

"Наші танки можуть діяти лише з прикритих позицій", – поскаржився один російський блогер.

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Натомість українські танки діють "вільніше", стверджує блогер.

Російські танки, зведені до стрільби з замаскованих позицій за милі за лінією фронту, є, по суті, неточними гаубицями, а не бойовими машинами для штурму, як це планували їхні розробники.

Усе зводиться до дронів. Блогер пояснив, що "противник досяг достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників і відточив тактику їхнього використання".

За словами блогера, скрізь уздовж лінії фронту, де ЗСУ вдалося розгорнути дві ротні групи безпілотників, кожна з яких має кілька десятків операторів, російські танки "просто не доходять до рубежу для атаки". Вони потрапляють на милі за лінію зіткнення.

Повітряний простір є безпечнішим для українських танків, стверджує блогер: "Наші операції з безпілотниками набагато слабші" через інтенсивне українське радіоглушіння та низький контроль якості виробництва БпЛА, який контролюють корумповані кремлівські бюрократи.

Тож українські танки можуть підкотитися просто до лінії зіткнення, щоб безпосередньо вдарити по ворогу зі своїх гармат і кулеметів. За словами блогера, єдиний порятунок для окупантів – великі запаси протитанкових керованих ракет з плеча.

Передбачувана танкова перевага ЗСУ означає зворотний розвиток від 2022 року. Тоді українські бригади "рідко застосовували вогонь прямим наведенням з танків" через величезну перевагу росіян в артилерії та авіації. Крихітні дрони та системи перешкод ще не встигли змінити поле бою та схилити танкову перевагу в бік України.

Винятком із цієї нової динаміки є Курська область. Там Росія забезпечила свої полки та бригади найкращими волоконно-оптичними безпілотниками, які керуються за допомогою сигналів, що проходять через тонкі кабелі. Їх неможливо заглушити традиційними засобами.

Так, російські волоконно-оптичні дрони допомогли притупити атаку ЗСУ вздовж північного краю Курського виступу 5 січня. Є багато доказів того, що нові російські БпЛА завдають ураження українським танкам, зокрема M-1 Abrams та Leopard 2.

Однак, за словами блогера, РФ постачає нові безпілотники лише до "пріоритетних секторів", включно з Курщиною. Через це підрозділи російської армії змушені в інших секторах задовольнятися дронами, які часто не працюють. А коли вони працюють, їх негайно приземляють українські перешкоди.

Зазначається, що перевага українських безпілотників стала перевагою танків із розгортанням війни. Російські протитанкові ракети притупляють цю перевагу, але основною причиною, чому ЗСУ не можуть використати свою броню для відбиття останніх досягнень ворога, може бути постійна нестача піхоти.

"Хоча їм може не вистачати піхоти для утримання великих територій... вони залишаються грізним супротивником", – акцентував блогер.

Нагадаємо, за оцінками західних аналітиків, у війні проти України Росія витратила усі свої довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80.

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