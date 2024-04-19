Україна вперше знищила стратегічний бомбардувальник Ту-22М3: з таких бортів завдають ракетних ударів

У Росії на один літак-бомбардувальник стало менше.

У ніч проти 19 квітня Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого удару по Україні. Ворог атакував ракетами та БПЛА типу "Shahed". Вже зранку стало відомо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил разом з ГУР МОУ вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей борт є носієм крилатих ракет типу Х-22, якими ворог атакує мирні українські міста.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про збиття бомбардувальника.

Сьогодні у Ставропольському краї РФ впав російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Припускають, що перед цим він завдав ракетного удару по Україні. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

"Це досить далеко від України. Певно, знову дружній вогонь російської ППО. Для Росії це непоправна втрата, такі літаки там зараз не можуть випускати", - зазначив Казанський.

Російські Telegram-канали пишуть, що льотчики встигли катапультуватися, їх госпіталізували. Руйнувань та жертв нібито немає.

За словами місцевого губернатора, літак впав у Червоногвардійському районі. Причину авіакатастрофи чиновник не уточнив. Додав, що на місце події "виїхали всі служби".

Російські Телеграм-канали з посиланням Міністерство оборони РФ підтвердили, що йдеться саме про ракетоносець.

"Під час аварії Ту-22М3 на борту нікого не було. Троє льотчиків встигли катапультуватися, двох госпіталізували, одного шукають. Літак упав під час повернення до аеродрому базування після виконання бойового завдання. Летів без боєкомплекту. Про це повідомило Міноборони", – пише Телеграм-канал Mash.

Згодом Сухопутні війська Збройних сил України опублікували відео падіння літака.

"Миттєва карма у дії - літак Ту-22М3 ВКС РФ, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили", - йдеться в підписі до відео.

У соцмережі активіст і волонтер Олександр Аронець повідомив, що це був один із бомбардувальників, які бомбили Україну, зокрема, завдавали ударів по Одещині.

ЗСУ підтвердили, що в РФ розбився стратегічний бомбардувальник – відео

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що це карма.

"Наразі інформація встановлюється про те, що саме стало причиною. Однак ми сьогодні стали свідками прекрасної картини, яка всім підняла настрій. Це певним чином вендетта за обстріли наших цивільних міст, зокрема за сьогоднішній обстріл Дніпра. Звісно, це деяким чином послабить спроможності та потужності Російської Федерації в обстрілах їхньою стратегічною авіацією, нанесенням ударів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, тому чекаємо офіційних новин. Думаю, вони стануть приємними для українців і неприємними для росіян", - сказав він.

Літак атакували за 300 км від України

Ту-22М3 вдалось уразити із зенітного ракетного комплексу С-200. Збиття літака є спецоперацією Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України. Про це повідомили джерела у спецслужбах.

Операцію готували понад тиждень — очікували зручний момент для ураження літака.

Після збиття бомбардувальника інший, що летів за ним, розвернувся. Відомо, що Ту-22МЗ був атакований за 300 км від України.

Довідка:

Ту-22М — радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець із геометрією крила, що змінюється. Призначений для ураження морських та наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема, ядерними боєголовками. Це технологія ОКБ О.М. Туполєва, який вироблявся на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова.

В експлуатації - від 1974 року. Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року.

Основне озброєння бомбардувальника — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, здатною зробити пробоїну в кораблі в 22 кв. м і завглибшки 12 метрів.

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