Україна все памʼятає: Зеленський після таємної наради попередив окупантів про наслідки через обстріли

Президент попередив окупантів про наслідки через постійні обстріли українських міст.

Про це 28 серпня йдеться у традиційному зверненні Зеленського до українців.

"Провів сьогодні нараду з представниками сектору оборони і безпеки. Були керівники Збройних Сил України, розвідки, Служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ та інших структур і напрямків захисту нашої держави.

Всі питання, які ми розглядали, – вони важливі, але закриті, деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки – у подальших діях наших захисників. Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах. Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас – за всіх вони отримають відповідь", - наголосив президент.

Також Зеленський анонсував важливі візити партнерів до України.

"Поновлю практику звернень – до держав і народів, які нас підтримують. А головне – працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну і щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави. Оборонна підтримка – зброя і снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови – кожного дня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності. Тільки робота на результат дає право займати державні посади. Це мають памʼятати усі, хто був наділений владою. Дякую всім, хто сумлінно працює на державу! Дякую всім нашим захисникам і захисницям!", - сказав президент.

Нагадаємо, мер Мелітополя розповів про смерть ще одного зрадника.

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