Україна вступає у нову фазу війни: WSJ назвало ключові зміни на полі бою

Україна вступає у нову фазу війни з Росією, де головне - це копати. Війська ЗСУ, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи в очікуванні масштабного наступу, до якого можуть вдатися окупанти цієї весни.

Про це пише УНІАН з посиланням на The Wall Street Journal.

"Фронт вже більше схожий на будівельний майданчик, ніж на поле бою", - підкреслює The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що наразі Україна намагається побудувати фортифікації, аналогічні тим, які рік тому збудувала Росія - захист ворога показав "вбивчу ефективність" та дозволив стримати наступ українських військ минулого літа. Аналогічна задача зараз стоїть перед Києвом. Війська розривають землю, створюють протитанкові рови та траншеї, особливо в районах поблизу Авдіївки.

Цього понеділка прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував, що на будівництво фортифікаційних споруд було виділено майже 31 мільярд гривень, або близько 800 мільйонів доларів.

Але західні чиновники та українські солдати кажуть, що ця кампанія "копай та рий" не принесла значних результатів.

"Відсутність прогресу стає проблемою для України в той час, як Росія посилює свої атаки. За останні дні вона витіснила українські сили з низки сіл на захід від Авдіївки, хоча пагорби і водойми, розташовані трохи далі на захід, можуть стати природними фортифікаціями, що може використати для захисту Київ", - пише видання.

Віденський аналітик з питань оборони, який нещодавно відвідав прифронтові райони на сході Донбасу, Франц-Штефан Гаді дає тривожний прогноз:

"Відсутність ешелонованої оборони вздовж лінії фронту має викликати певне занепокоєння в Україні. Ситуація може стати досить критичною для українських сил."

Водночас солдати у зоні бойових дій поблизу Авдіївки визнають, що бойові умови не залишають їм інших варіантів. "У тих умовах, в яких ми перебуваємо, нам доводиться копати, окопуватися і будувати самим", - казав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Таким чином війська, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, і часто під обстрілами. Але складність полягає в тому, що для побудови ефективних фортифікацій лише зусиль з боку "живої сили" замало, акцентує видання.

WSJ нагадує, що минулого літа, коли ЗСУ розпочали свій масштабний наступ проти Росії, піхота та техніка швидко загрузли у складній мережі перешкод, але їх Москва вибудовувала місяцями.

"Її головний оборонний пояс мав багатошарові лінії траншей, протитанкові рови, бетонні блоки і великі мінні поля, які виявилося майже неможливо подолати. Зараз побудова аналогічної оборони є життєво важливою для України", - пише WSJ.

Нагадаємо:

Наші воїни стримують атаки ворога та мужньо тримають оборону на сході й півдні України. І так уже триває багато місяців. На окупованих територіях ворог збудував понад 6 тисяч кілометрів окопів, укріплень і фортифікаційних споруд.

За даними DeepState, найзахищенішими від нашого наступу є окуповані території Запорізької – 1869 км, Донецької – 1865 км, Луганської – 1140 км та Херсонської – 886 км – областей.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що потрібно систематично та прицільно знищувати ворога, і нас не має вражати довжина окопів росіян.

"Можна накопати і 10 тисяч кілометрів окопів. Але якщо в цих окопах не буде бійців або ж вони будуть недостатньо вмотивовані на захист цих позицій, то це лише інженерні споруди, які обладнані за допомогою лопат або викопані механічним способом. Не більше того. Тому не потрібно непритомніти від цих начебто великих цифр. Росія використовує масштабність наритих окопів, як єдиний спосіб, що може забезпечити їм хоч якусь гарантію того, що завтра ми не підемо в наступ і не прорвемо ці окопи. Тому протяжність окопів – це не показник",

Сайт ТСН.ua з’ясовував, як так сталося, що ворог зумів настільки швидко збудувати окопи для оборони та що потрібно, аби знищити ці кілометри інженерних споруд противника.

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