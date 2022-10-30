Україна вступить до НАТО як передова армія – російсько-ізраїльський бізнесмен

Україна вступить до Альянсу як передова армія, яка вміє воювати, зокрема з Росією.

У майбутньому Україна вступить до НАТО як передова армія, яка вміє воювати на європейському континенті.

Про це заявив російсько-ізраїльський бізнесмен, один із колишніх керівників нафтової компанії ЮКОС Леонід Невзлін в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону.

"Я вважаю, що Україна досить швидко підпише спеціальну угоду з НАТО, і НАТО серйозніше поставиться до цієї війни, аж до участі в ній (хоч вони це й заперечують - ред.), і до вступу України в НАТО як передової армії НАТО, яка вміє воювати на європейському континенті, зокрема з Росією", – заявив бізнесмен.

Він також наголосив, що Україна переможе у війні, яку розв’язала Росія.

Вступ України до НАТО

Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Рішення про вступ до НАТО мають ухвалити всі країни-учасниці Альянсу, наразі рішення України підтримали 10 країн блоку.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи рішення України про вступ до Альянсу, заявив, що Україна – в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія, які також подали заявки на вступ до НАТО.

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