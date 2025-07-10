Україна втрачає більше бійців, ніж залучає: Чмут пояснив чому

Тарас Чмут

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Російська армія сильна, але її головна перевага — в системі, ресурсах і підтримці авторитарних союзників.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

За його словами, на сьогодні Росія демонструє вищу ефективність у веденні затяжної війни — не лише завдяки великій армії, а й через добре організовану оборонну промисловість, підтримку союзників та здатність швидко навчатися на полі бою.

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«Росія має потужний оборонно-промисловий комплекс, який розкручено на повну. Він самодостатній, сильний і випускає якісне озброєння для війни проти України», — наголосив Чмут.

Також він зазначив, що російська армія чисельно не зменшується, незважаючи на величезні втрати. Кремль заохочує громадян до служби високими виплатами, що працює особливо ефективно в умовах бідності населення.

Чмут наголосив, що Росія має низку союзників, які стабільно підтримують її у війні — насамперед КНР та КНДР. Зокрема, за словами експерта, Північна Корея могла відправити до кількох десятків тисяч своїх солдатів на допомогу РФ.

У той час як Україна, попри підтримку Заходу, стикається з непослідовністю та нерішучістю союзників.

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«Наші союзники слабші. І у нас не така чітка позиція в суспільстві — у Росії суспільство вірить у війну, підтримує її через пропаганду», — сказав він.

Ще однією слабкою стороною України є неефективна структура військового управління та хаотичне формування корпусів.

«У нас бригада має масштабуватися до корпусу у 30–40 тисяч людей, але часто складається з розкиданих підрозділів без чіткої координації. Це деморалізує і знижує ефективність», — зазначив Чмут.

Крім того, Україна нині втрачає більше військових (через поранення, звільнення чи хвороби), ніж залучає до війська, що створює додаткову кризу кадрів.

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«Ми програємо в темпі. Росіяни швидше вчаться, швидше адаптуються. Вони вже укрупнюють свої бригади в дивізії, а ми ще не налагодили базові процеси», — підсумував експерт.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ігнорує розчарування Трампа в ньому та з новою інтенсивністю просувається вперед в Україні, вже врахувавши можливість нового тиску з боку США.

За інформацією джерел видання, диктатор переконаний, що перевага Росії на полі бою зростає і що оборона України може впасти найближчими місяцями. З огляду на наступ Росії, який триває, кажуть вони, Путін вважає неможливим припинити бойові дії зараз без значних поступок з боку України.