Україна втрачає майже 30% дронів через "дружній вогонь": СБС розповіли, чому

Навіть на четвертий рік війни, на жаль ,у війську не налагодженні всі процеси.
Україна стикається з серйозними проблемами управління дронами на фронті, а також присутні труднощі з використанням радіоефірного спектра.
Про це розповів штаб-сержант командування Сил безпілотних систем (СБС), український музикант Олександр Ярмак в інтерв’ю ютуб-каналу PRESSING.
Штаб-сержант пояснив, що на фронті не визначено, хто саме відповідає за управління глибиною на різних рівнях — тактичному, оперативно-тактичному та стратегічному.
"Дуже багато на фронті всіх, і нема взагалі моделі, як ми маємо воювати. Хто за глибину відповідає на тактичному рівні на оперативно-тактичному на стратегічному. Тобто, може воно десь є, але на фронті я особисто не бачив цього. Тобто, до сих пір з моменту моєї першої доповіді рік назад і до сих пір впорядкування радіоефіру по fpv відбувається через групу в Signal. І це катастрофа", – зазначив Ярмак.
Основними проблемами Ярмак назвав:
- засмічення радіоефіру, через що дрони втрачають сигнал;
- перебивання відеоканалів між власними підрозділами;
- відсутність взаємодії з РЕБ (радіоелектронна боротьба).
"Ото в кого потужніше відео передавач, той вижив, умовно кажучи", – пояснив боєць.
Через це, за словами Ярмака, 30% втрат дронів на фронті — це “дружній вогонь”.
Нагадаємо, Україна стикається зі складнощами у виробництві дронів через дефіцит критичних запчастин.
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