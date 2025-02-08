Україна втрачає майже 30% дронів через "дружній вогонь": СБС розповіли, чому

Навіть на четвертий рік війни, на жаль ,у війську не налагодженні всі процеси.

Україна стикається з серйозними проблемами управління дронами на фронті, а також присутні труднощі з використанням радіоефірного спектра.

Про це розповів штаб-сержант командування Сил безпілотних систем (СБС), український музикант Олександр Ярмак в інтерв’ю ютуб-каналу PRESSING.

Штаб-сержант пояснив, що на фронті не визначено, хто саме відповідає за управління глибиною на різних рівнях — тактичному, оперативно-тактичному та стратегічному.

"Дуже багато на фронті всіх, і нема взагалі моделі, як ми маємо воювати. Хто за глибину відповідає на тактичному рівні на оперативно-тактичному на стратегічному. Тобто, може воно десь є, але на фронті я особисто не бачив цього. Тобто, до сих пір з моменту моєї першої доповіді рік назад і до сих пір впорядкування радіоефіру по fpv відбувається через групу в Signal. І це катастрофа", – зазначив Ярмак.

Основними проблемами Ярмак назвав:

засмічення радіоефіру, через що дрони втрачають сигнал;

перебивання відеоканалів між власними підрозділами;

відсутність взаємодії з РЕБ (радіоелектронна боротьба).

"Ото в кого потужніше відео передавач, той вижив, умовно кажучи", – пояснив боєць.

Через це, за словами Ярмака, 30% втрат дронів на фронті — це “дружній вогонь”.

Нагадаємо, Україна стикається зі складнощами у виробництві дронів через дефіцит критичних запчастин.

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