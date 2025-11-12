"Україна втрачає Покровськ": The Telegraph пише про найбільший успіх РФ за 2 роки

Бої за Покровськ / © ТСН

Важливий транспортний вузол Покровськ опинився на межі захоплення після того, як росіяни прорвалися до міста, що може стати найбільшою поразкою України від 2023 року. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що «ми втрачаємо Покровськ», тоді як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про вирішальний штурм 150 тисячами російських військових.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Прорив ворога до Покровська: місто на межі

«Ми втрачаємо Покровськ. Росіяни прорвалися в місто», — написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі вранці 11 листопада.

Він додав неперевірене відео, на якому видно, як російські підрозділи під прикриттям туману в’їжджають до Покровська на різноманітній техніці — мотоциклах, багі та автомобілях.

Це сталося після кількох днів російських заяв про «просування до центру міста» у межах подвійного наступу, який мав оточити українських військових. За словами спостерігачів, оборона почала втрачати стійкість.

Україна неодноразово спростовувала такі твердження, описуючи бої як «важкі», але наголошуючи, що вони «ще далеко не завершені».

Оприлюднені ж кадри лише підсилили побоювання, що стратегічне транспортне та залізничне перехрестя на південному сході України стоїть на межі захоплення.

За даними українських військових, станом 11 листопада у місті перебувало близько 300 російських окупантів. Москва посилює тиск, використовуючи густий туман як природне прикриття.

«Їхня мета незмінна — дістатися північних околиць Покровська, а потім спробувати оточити агломерацію», — повідомив у соцмережах 7-й корпус ДШВ України.

Президент України Володимир Зеленський, який минулого тижня відвідував передові позиції поблизу міста, заявив увечері 10 листопада, що захисники «утримують свої позиції» навколо Покровська. Втім, як довго їм удасться втримати оборону — поки невідомо.

Сирський повідомив, що Росія стягнула близько 150 тис. військових, включно з механізованими частинами, для вирішального штурму. Він зазначив, що українські підрозділи використовують щільну міську забудову, щоб сповільнити ворога, і активно протидіють диверсійним групам.

«Бої тривають, ворог постійно намагається маневрувати. Але твердження, що Росія „ось-ось завершить операцію“, — не відповідає дійсності», — сказав головком ЗСУ у коментарі The New York Post.

Покровськ майже в оточенні

За даними групи DeepState, Покровськ фактично майже в оточенні: залишається лише вузький коридор для підвозу боєприпасів і підкріплення. На мапах видно, що російські сили прорвалися з півдня та заходу, тоді як решта міста залишається у «сірій зоні». Найзапекліші бої тривають у північних районах, зокрема в промисловій зоні.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), Україна «з великими труднощами, але продовжує вибивати ворога» з окремих ділянок, водночас проводячи контратаки, щоб сповільнити просування росіян.

Тактика росіян у боях за Покровськ і втрати

У статті зазначається, що падіння Покровська стане найбільшою втратою України від часу захоплення Бахмута у травні 2023 року після дев’ятимісячної облоги. Як і тоді, Росія кидає в бій тисячі піхотинців, зазнаючи колосальних втрат за мінімальні здобутки — іноді всього за кілька метрів території.

Лише у жовтні російські війська, за оцінками, втратили до 25 тис. убитими та пораненими на цьому напрямку. Із наближенням зими наступ ускладнюється, адже без листяного прикриття війська стають легкою мішенню для дронів.

За словами українських військових, кількість російських бійців у місті вже перевищує чисельність захисників.

Протягом останніх тижнів Росія надсилала невеликі групи диверсантів — по двоє-троє осіб, які проривалися через розтягнуту лінію оборони. Опинившись у місті, вони або влаштовують хаос, або закріплюються, очікуючи підкріплення.

«Україна повільно, але невідворотно втрачає Покровськ. Оточення ще не завершене, проте шляхи постачання майже перерізані. Цей «коридор життя» звузився до приблизно п’яти кілометрів», — повідомив військовий аналітик і колишній офіцер СБУ Іван Ступак у коментарі The Telegraph.

Виведення українських військ з Покровська

Серед українських військових зростають заклики до відведення підрозділів, аби уникнути непотрібних втрат. У минулому командування вже критикували за надмірне зволікання.

Ступак переконаний, що «час починати організоване відведення із південного оборонного виступу, щоб уникнути великих жертв і тактичної катастрофи».

«Дуже важливо, щоб військові рішення ухвалювали не політики», — підкреслив він.

Загроза для Мирнограда

На схід від Покровська російські війська майже повністю оточили Мирноград. У понеділок обидві сторони повідомили суперечливі дані про ситуацію.

«Українські підрозділи впевнено утримують позиції та нищать окупантів на підступах до міста. Логістика ускладнена, але здійснюється», — зазначили у ЗСУ.

Російське Міноборони своєю чергою заявило про «просування» і нібито «захоплення двох районів міста».

Якщо українські війська будуть змушені відступити з Покровська, доведеться залишити і Мирноград, що стане серйозним ударом по обороні на цьому напрямку.

Що означатиме втрата Покровська?

Якщо Покровськ буде втрачено, це стане найбільшим здобутком Росії за понад два роки та відкриє їй шлях на північ і захід, створюючи загрозу для «поясу фортець» — ключових опорних пунктах української оборони на Донбасі.

Видання зазначає, що втрата міста матиме не лише військові, а й психологічні наслідки — це вдарить по бойовому духу захисників і дасть Кремлю нові аргументи у пропагандистській кампанії, де президент РФ Володимир Путін намагається переконати президента США Дональда Трампа, що «Росія наступає, а допомога Києву марна».

Станом на завершення четвертого року повномасштабної війни РФ утримує близько 19% території України. Путін неодноразово відкидав пропозиції Трампа про перемир’я, наполягаючи на своїх максималістських вимогах — повному захопленні Донбасу.

Нагадаємо, за оцінками ISW, російська армія, найімовірніше, захопить Покровськ і Мирноград, але це займе більше часу і призведе до значних втрат. Аналітики вважають, що військове командування РФ свідомо вирішило вести одночасні наступальні операції на багатьох напрямках (включно з Вовчанськом, Куп’янськом та півднем України), замість того, щоб зосередити всі ресурси на Покровському напрямку. Така тактика продовжує кампанію із захоплення Покровська, але є виснажливою.