Україна втрачає технологічну перевагу у війні проти Росії — волонтерка Берлінська

Україна зараз вже технологічно програє Росії у війні дронів, хоча раніше випереджала її.

Україна, яка раніше мала беззаперечну перевагу у використанні безпілотників, зараз поступово втрачає свої позиції у війні дронів.

Про це розповіла волонтерка, засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі Вечір.LIVE.

Як пояснила Берлінська, проблема в тому, що ворог теж рухається. Спочатку Україна виграла час завдяки "Мавікам", FPV-дронам, морським дронам, але ворог швидко перейняв ці практики і дуже успішно їх масштабує.

"На війні в багатьох напрямках технологій є така тенденція: українці винаходять, росіяни копіюють і масштабують. Тому в кібервійськах, я вважаю, дуже важливо не просто дати урок ворогу, показати, що так можна, і вони кинуться створювати своє, а дійсно наповнити це сенсом, підібрати кращих інженерів", - зазначила вона.

Берлінська підкреслює, що часто таких інженерів на фронті застосовують не за призначенням – вони працюють як водії, мінометники чи діловоди. Ці професії теж потрібні, пояснила вона, але застосовувати людей треба там, де вони приносять найбільшу користь.

"Якщо ця умовна рота може з одного боку тримати якийсь напрямок невеличкий, буквально кілометр чи кілька. А з іншого боку вони можуть виготовляти дрони і знищувати військові спрооможності Росії... треба воювати розумніше", - наголосила волонтерка.

Нагадаємо, експерт з авіації Анатолій Храпчинський вважає, що Україна може вже за кілька місяців розв'язати проблему атак дронів-камікадзе "Шахед". У цьому допоможуть нові дрони-перехоплювачі Sting.

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