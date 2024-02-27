Україна втратила на війні 31 тисячу військових: експерт пояснив, що не так із цими даними

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого вперше назвав кількість загиблих воїнів ЗСУ у війні з Росією – 31 тисяча військових. Колишній радник Офісу президента та військовий експерт Олексій Арестович переконаний, що втрати України – набагато більші. А цифра, яку озвучив Зеленський, це саме встановлені втрати.

Про це Арестович розповів на своєму Youtube-каналі.

"Одна з ключових позицій цієї пресконференції – це озвучені втрати – 31 тисяча. Будь-хто, хто мав справу з фронтом, розуміє, що втрати набагато вищі. Виникає питання, яку цифру озвучив президент. Він озвучив втрати, які, мабуть, засвідчені. За 730 днів, на момент пресконференції, 31 тисяча загиблих – це математично 42 особи на день на 1300 кілометрів фронту. Будь-хто, хто воював під Авдіївкою, Роботиним, Куп'янськом на початку війни і зараз, розуміє, що у нас бувають дні, коли півтори роти на день гине, а то й дві загалом по лінії фронту. Він назвав лише, напевно, встановлених. Потім почали проясняти проурядові телеграм-канали, що є ще зниклі безвісти, читай загиблі, майже більшість зниклих безвісти. Це одразу додає. Загалом зійшлися на цифрі десь 70 тисяч. Цифру 70 тисяч опосередковано називали західні видання ще влітку цього року", - зазначив Арестович.

На думку Арестовича, це була "не зовсім продумане подавання цієї цифри".

"Її треба було давати з проясненнями – це ті (загиблі - ред.), що встановлені зараз. Друге – треба було сказати, це лише ЗСУ? Він (президент - ред.) сказав – за даними Генштабу. Але є Нацгвардія, поліція, прикордонники, СБУ, які воюють не менш активно, теж гинуть. Виникає питання – а їх рахували? Зрозуміло, що їх менше, ніж армійські втрати, але ж вони є", - резюмував Олексій Арестович.

Нагадаємо, за даними DeepState, окупанти захопили ще два села на захід від Авдіївки.

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