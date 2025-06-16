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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
833
Час на прочитання
2 хв

"Ми втратили більше людей через погане керівництво, ніж від прямих дій РФ" — різка заява добровольця зі США

Американський ветеран Раян О’Лірі, який воює у ЗСУ, поскаржився на некомпетентність українських офіцерів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Раян О'Лірі

Раян О'Лірі / © Радіо Свобода

Американець Раян О’Лірі, який є ветераном війн в Афганістані та Іраку, а 2022 року приєднався до лав Сил оборони, опублікував у соцмережі Х розлогий пост про неефективність офіцерського командування у ЗСУ.

О’Лірі є командиром CHOSEN COMPANY, добровольчого підрозділу в українській піхоті. Він заявив, що припиняє діяльність свого підрозділу.

«Ось одна з причин, чому я вирішив закрити „Chosen Роту“. Це суперечить моїм переконанням і цінностям — вести людей на забій без жодної причини. Це суперечить моїм принципам — воювати без належної інформації. І це суперечить моїй суті — відправляти людей у бій, не маючи всієї необхідної інформації для виконання завдання», — пише американський доброволець.

О’Лірі скаржиться, що українські офіцери часто більше дбають про нагороди чи особисту вигоду, але «тільки не про завдання: вступити в бій, знищити й перемогти ворога». Водночас, він уточнив, що бачив і достойних командирів.

На думку американця, проблема в Україні — не в нестачі людей.

«Основна проблема — у статусі „недоторканної касти“, який ми надали офіцерам, і тій владі, яку вони мають. Якщо офіцер не розбирається в базових речах… перед будь-яким бойовим завданням, хоч це оборона, хоч наступ, то він не повинен бути на посаді», — пояснив він.

Доброволець зауважив, що дуже часто провину звалюють на рядових, хоча насправді, на його думку, відповідальність лежить на командуванні.

Він наголосив, що посередній офіцер у мирний час впливає на боєготовність — що іноді можна проігнорувати. Але посередній або некомпетентний офіцер під час війни призводить до загибелі солдатів і знижує бойовий дух підрозділу та його здатність утримувати оборону чи здійснювати наступальні дії.

«Ми втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії. Повторю ще раз: як солдат із лютого 2022 року, я стверджую, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії. Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або „армійських князів“, — стверджує американський доброволець.

Він вважає, що така система дозволяє некомпетентним офіцерам не лише уникати відповідальності, але й отримувати підвищення чи переводитися на інші посади.

«Така система кумівства має прямий вплив на ситуацію на передовій», — попередив військовий.

«Серед нас є м’ясники, серед нас є виродки, і ці офіцери мають бути негайно усунуті, якщо ми хочемо перемогти в цій війні і зберегти нашу державу… На дворі 2025 рік — настав час, щоби разом із росіянами в полі померло і радянське мислення», — відверто визнав Раян О’Лірі.

Офіційної реакції Генштабу або Міноборони на висловлювання американця поки не було.

Раніше аналітик Washington Post проаналізував, чи зможе Україна обійтися без мобілізації 18-річних.

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Дата публікації
Кількість переглядів
833
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