Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Нинішні події навколо Покровська напряму пов’язані з браком військової підтримки від Сполучених Штатів.

Про це заявив журналіст Віталій Портников у прямому етері телеканалу Еспресо

«Коли ми втратили Авдіївку, тоді республіканці блокували військову допомогу Україні. Коли ми можемо втратити Покровськ — це просто закінчився пакет військової допомоги, яким ми зобов’язані президенту США Джозефу Байдену», — зауважив журналіст.

Реклама

Портников наголосив, що для диктатора Путіна захоплення Покровська — це спосіб продемонструвати, що його армія продовжує наступ на українській території.

«Багато хто каже, що Путін хоче посилити переговорну позицію з Дональдом Трампом, але я не вважаю, що йому це потрібно. Якби Путін дійсно прагнув завершення війни, це було б логічно. Але він не має наміру нічого завершувати. Його мета — тривала війна. Єдине, що його цікавить у Трампі, — щоб той не запроваджував серйозних санкцій проти РФ», — пояснив Портников.

За його словами, Путін сприймає кожне українське місто як крок до повного загарбання території України. Ще у 2022 році він поставив своїм військовим завдання — вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, однак навіть цього Росії досі не вдалося досягти.

«Не можна сказати, що взяття Покровська докорінно змінить хід війни. Якщо росіяни навіть увійдуть у руїни міста, це не означає, що вони швидко захоплять інші населені пункти на Донбасі», — зазначив журналіст.

Реклама

Він підкреслив, що якби справжньою метою Москви було лише закріплення на Донбасі, то на початку повномасштабного вторгнення вона зосередила б усі сили саме там.

«Ми ж пам’ятаємо, що російська армія одночасно наступала в різних регіонах України. Це доводить: Путін прагне не просто окупації Донбасу, а підкорення всієї країни. Його головна мета — створення маріонеткового уряду в Києві», — сказав Портников.

Журналіст додав, що сьогодні варто усвідомити: кінцева точка російської експансії — не Краматорськ і не Слов’янськ, а Ужгород. Саме тому, за його словами, втрата будь-якого міста, зокрема Покровська, є болючою, але не переломною для війни.

«Таке велике місто, як Покровськ, не потрапляло під контроль росіян з часів Бахмута. Авдіївка була меншим населеним пунктом. Але й тоді, і зараз причина одна — нестача військової допомоги. Коли ми втратили Авдіївку, республіканці блокували підтримку. Тепер, коли ми втрачаємо Покровськ, просто закінчився пакет допомоги, який забезпечив Байден. Нового пакета немає, а європейська допомога не здатна замінити американську. З цим потрібно працювати, переконуючи Дональда Трампа», — наголосив він.

Реклама

Портников підсумував, що навіть після втрати Авдіївки війна не змінила свого характеру, і так само не зміниться після Покровська.

«Трагедія у втраті людей і територій, але війна залишиться довготривалою. Вона триває вже довше, ніж частина Другої світової війни на території СРСР», — резюмував журналіст.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони проводять «пошуково-ударні дії» та «зачищають будинок за будинком», ліквідовуючи росіян у Покровську.

Ми раніше інформували, що військовий оглядач пояснив, чому росіяни відчайдушно прагнуть захопити Покровськ.