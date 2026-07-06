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- Війна
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Україна вибила з рук Путіна головний важіль тиску: експерт пояснив, чому Кремль опинився у глухому куті
Українські удари по військових і нафтових об’єктах на території Росії ставлять Кремль у складне стратегічне становище. На думку експерта Олексія Буряченка, Путін уже не може тиснути на Європу так, як раніше.
Україна довела, що здатна відповідати Росії не лише на фронті, а й на її території. Удари по військових об’єктах та нафтовій інфраструктурі РФ створюють для Кремля нову реальність, яку вже неможливо ігнорувати.
Про це заявив професор КАІ, президент “Міжнародного інституту безпекових досліджень” Олексій Буряченко в ефірі “КИЇВ 24”.
“Україна здатна завдавати ударів по значній частині військових об’єктів та об’єктів нафтопереробної інфраструктури на території Російської Федерації. Це фактор, який уже неможливо ігнорувати”, — зазначив він.
За словами експерта, Україна вже довела, що може відповідати Росії не лише на фронті, а й безпосередньо на її території.
Буряченко наголосив, що Кремль лякає не лише українська далекобійність, а й розвиток власного оборонного виробництва України.
“До цього додаються розробка власних засобів протиракетної оборони спільно з партнерами, створення балістичної ракети, що вже пройшла кілька успішних випробувань, застосування КАБів українського виробництва на полі бою, а також розвиток масштабної інфраструктури виробництва дронів у співпраці з європейськими країнами та державами Близького Сходу”, — сказав він.
На думку Буряченка, усе це створює для Кремля серйозні стратегічні ризики.
Експерт вважає, що саме тому Путіну важливо запропонувати Дональду Трампу певні домовленості, які могли б мінімізувати роль США на європейському континенті.
“Якщо цього не станеться, Росія опиниться у стратегічному глухому куті: вона не зможе ефективно тиснути на Європу, не зможе залякувати її загрозою нападу, а війна проти України також зайде в тупик”, — заявив Буряченко.
Він підсумував, що така ситуація може стати для Кремля фактично безвихідною.
“У шахах таку ситуацію називають просто: шах і мат”, — додав експерт.
Раніше ми писали, що російські системи протиповітряної оборони можуть мати серйозні проблеми з перехопленням української балістичної ракети FP-9. Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що комплекси С-300 і С-400 не пристосовані для ефективного знищення таких цілей.