ЗСУ знищили 55 систем ППО РФ

Реклама

Знищення російської ППО на лінії фронту створює для України нові можливості для ударів по цілях у глибині території РФ. Така тактика змушує противника переглядати розподіл своїх ресурсів і послаблює захист стратегічних об’єктів у тилу.

Про це сказав в ефірі «Київ 24» військовий аналітик Денис Попович.

За його словами, системне ураження зенітних комплексів і радарів безпосередньо на передовій змушує російське командування перекидати засоби протиповітряної оборони з внутрішніх регіонів. Як результат, частина важливих об’єктів, зокрема підприємства оборонно-промислового комплексу та нафтобази, залишаються менш захищеними.

Реклама

«Це своєю чергою підвищує ефективність українських ударів дронами та ракетами по цілях у глибині Росії», — каже експерт.

Так Кремль опиняється перед складним вибором: або посилювати прикриття тилових об’єктів, або ризикувати позиціями на фронті, де українські сили можуть отримати більше свободи дій.

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише протягом зими 2025–2026 років було уражено 55 одиниць російських систем ППО. Йдеться не лише про зенітно-ракетні комплекси, а й про радари, станції спостереження та інші елементи протиповітряної оборони, що забезпечують контроль повітряного простору.

Експерти зазначають, що подальше знищення таких систем може суттєво змінити баланс на полі бою та вплинути не лише на ситуацію на фронті, а й на безпеку об’єктів у глибокому тилу Росії.

Реклама

Українська зброя — особивості

Тим часом взимку 2026 року було оприлюднено відео запуску нової української балістичної ракети FP-7.

Стали відомі вже й деякі особливості цієї зброї. Так, збройова команія Fire Point, яка є виробником цих ракет, пішла шляхом спрощення, щоб пришвидшити їхнє застосування у війні проти РФ.

Раніше стало відомо про підготовку до завершення кодифікації нової балістичної ракети FP‑7.