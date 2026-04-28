Україна виявила "ахіллесову п’яту" Росії: експерт вказав на критичну прогалину в обороні РФ

Україна ефективно переносить війну на територію агресора / © ТСН.ua

Реклама

У вівторок, 28 квітня, стало відомо про черговий успішний удар України по російській паливній інфраструктурі, зокрема по нафтопереробному заводу в Туапсе. Українські військові переносять війну на територію ворога та ефективно користуються критичними прогалинами в системі протиповітряної оборони РФ, яка виявилася надто розтягнутою.

Про це розповів колишній командувач спецпідрозділу GROM польської армії, генерал Роман Полько в інтерв’ю Wirtualna Polska.

Технологічний стрибок України та помилки Заходу

За словами польського генерала, західні партнери тривалий час припускалися серйозної помилки, забороняючи Києву бити їхньою зброєю середньої та великої дальності по території РФ. Проте Україна здійснила стрімку технологічну еволюцію: щоб не залежати від обмежень союзників, держава почала розробляти власні балістичні ракети та дрони нового покоління, які постійно модернізуються. Крім того, сьогодні українські військові не лише навчаються самі, а й уже передають досвід ефективної боротьби з безпілотниками американським і польським колегам.

Реклама

Експерт наголошує, що внутрішня оборона Росії вкрай слабка. Цю безпорадність, яку свого часу наочно оголив заколот Євгена Пригожина, тепер успішно використовують українські дрони та диверсійні групи.

Безпорадність Росії та рецепт перемоги

Яскравим прикладом російської нездатності захистити свої ключові об’єкти стала нещодавня операція з атаки одразу на п’ять стратегічних аеродромів РФ, яка довела можливість досягнення ефекту несподіванки навіть в умовах сучасного супутникового спостереження. Попри те, що економіка Росії тимчасово отримала «ковток повітря» завдяки зняттю обмежень на продаж нафти на тлі конфлікту в Ірані, її внутрішні ресурси невпинно виснажуються.

На думку Романа Полька, гонку озброєнь за такої слабкої економіки Москва виграти не зможе, якщо Захід і надалі зберігатиме солідарність.

«Потрібен підхід у стилі президента Рональда Рейгана. Такий, який би справді знищив військовий потенціал Росії, а не давав їй перепочинок для підготовки чергового удару. Лише тотальний економічний і військовий тиск змусить Кремль до реальних переговорів», — підсумував генерал.

Реклама

Нагадаємо, в ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яка успішно воює на фронті. Морпіхи 34-ї бригади за місяць потопили 8 ворожих човнів та збили 200 дронів.

Новини партнерів