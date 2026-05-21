Україна виходить з "пастки" дозволів США: які проблеми це створює для Путіна - Newsweek

Україна дедалі активніше робить ставку на далекобійні удари по території росії замість виснажливих атак на фронті. Така стратегія вже починає приносити помітні результати та створювати проблеми для диктатора Путіна.

Про це пише видання Newsweek.

«Вашингтон досі впливає на військові зусилля України за допомогою постачання засобів ППО, фінансування і дипломатії. Однак Київ отримує нові можливості для здійснення ударів, які можуть бути здійснені без нового перекидання американського обладнання», — зазначають журналісти.

Україна створює власні далекобійні системи, що ускладнюють будь-які міркування США про те, що дальність ударів Києва можна контролювати через відмову від поставок певної системи озброєнь, йдеться в матеріалі.

Прагнення України до нарощування власного ударного потенціалу стало ще більш актуальним на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, оскільки увага Вашингтона переключилася на Тегеран.

«Київ досі може звертатися до Вашингтона з проханням про надання Patriot, перехоплювачів, розвідувальної інформації та дипломатичної підтримки, що він, безсумнівно, робитиме за необхідності», — пише Newsweek.

Удари по Росії — що відомо

Президент України Володимир Зеленський раніше фактично окреслив нову концепцію: «Війну принесли з Росії, і саме до Росії треба війну виштовхувати».

Особливо інтенсивно цього року Україна здійснює «стратегічну нейтралізацію» об’єктів на російській території, згортаючи виснажливі наступальні операції та переходячи до асиметричної війни, спрямованої на послаблення російської економіки, руйнування військового виробництва і підрив морального стану населення.

Майже щодня українські ракети та дрони б’ють по енергетичній інфраструктурі, оборонних заводах і логістичних центрах.

Ознаки паніки в Росії помітні всюди. Показовим став заклик Путіна до перемир’я на 9 травня, а парад майже без військової техніки став болючим визнанням здатності України вдарити по Москві серед білого дня.

17 травня Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Москву та Підмосков’я від початку повномасштабної війни. Попри щільну систему протиповітряної оборони українським силам вдалося уразити низку стратегічних об’єктів російського ВПК і нафтової інфраструктури.

Після цього в ніч проти 19 травня у Москві та Підмосков’ї знову лунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін заявляв про роботу ППО та нібито збиття дронів, які рухалися у бік російської столиці. Російські Telegram-канали також писали про вибухи та роботу протиповітряної оборони в області. Через атаку в московських аеропортах тимчасово запроваджували обмеження на польоти.

