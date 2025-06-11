Україна виконує домовленості, Росія спекулює: складність обміну військовополоненими та репатріації тіл

Українські захисники повернулися з полону / © Володимир Зеленський

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Після другого раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся 2 червня, Україна та Росія домовилися про черговий обмін військовополоненими.

Мова йде про обмін захисників віком до 25 років, усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також про повернення тіл загиблих військових.

Основна відмінність цього обміну в тому, що Україна на переговорах наполягла на його проведенні лише після чіткої перевірки всіх списків.

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Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Повернення з полону РФ молодих військових

У понеділок, 9 червня розпочався перший етап обміну полоненими в межах стамбульських домовленостей.

З російського полону додому повернулися військовослужбовці до 25 років.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, додому повернулися українські військові різних підрозділів: ВМС, Сухопутних військ, ТрО, Повітряних сил, Нацгвардії, Держспецслужби транспорту, десантники і прикордонники.

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За словами Зеленського, повернуті захисники — військовослужбовці рядового та сержантського складу.

© Володимир Зеленський

Більшість із повернутих молодих військових перебувала в неволі від 2022 року, є й ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Серед звільнених є захисники Маріуполя.

Дата публікації 15:33, 09.06.25 Кількість переглядів 35 Звільнений військовий подзвонив мамі з рідної землі, розчуливши Мережу

Звільнення з полону тяжкопоранених і поранених воїнів

У вівторок, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону тяжкопоранених і поранених воїнів.

За словами президента України, додому повернулися воїни з різних частин наших Сил оборони та безпеки України: ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що вдалося звільнити військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Серед звільнених були військові, які обороняли Маріуполь і перебували в полоні понад три роки.

Також вдалося повернути не лише солдатів та сержантів, але й офіцерів.

Усі звільнені захисники мають важкі поранення та серйозні захворювання: втрата кінцівок, порушення зору, гнійні інфекції, травми, осколкові ушкодження та хронічні хвороби. Деякі з них під час полону захворіли на гепатит і туберкульоз.

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Їх транспортували до лікарень, де проведуть повне обстеження, нададуть лікування та реабілітацію.

Чому не називають кількість звільнених

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених оприлюднять після завершення обмінного процесу.

Заступник голови Коордштабу Андрій Юсов зазначив, що переговорний процес щодо обміну полоненими триває і очікуються нові обміни.

«Ми не коментуємо зараз цифри, і це дуже важливо. Я окремо хотів би наголосити, що поки не закінчиться обмін, важлива позиція — не коментувати конкретні цифри. Хочу звернутися зараз до всіх експертів, особливо анонімних каналів джерел: якщо ви дієте в інтересах України і дбаєте про інтереси наших захисників, не поширюйте неперевірені дані, не коментуйте цифри, поки всі етапи зараз не завершаться. Це безпосередньо впливає на процес», — сказав Юсов.

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Повернення тіл загиблих військових та спекуляції Москви

За підсумками переговорів у Стамбулі, сторони домовилися про репатріацію тіл шести тисяч загиблих військових з обох боків.

Але російська сторона намагалася звинуватити Україну у зриві домовленостей щодо обміну тіл і полонених.

Так у суботу, 7 червня, помічник російського диктатора Володимир Мединський звинуватив Україну в тому, що вона нібито «неочікувано перенесла» як обмін тіл, так і сам процес обміну військовополоненими.

Однак у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими цю інформацію спростували, підкресливши, що Україна дотримується досягнутих домовленостей, а Україна надіслала Росії списки важкопоранених, хворих та молодих бійців за принципом «всіх на всіх». Натомість Росія висунула інші вимоги, порушивши угоди.

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У відомстві також наголосили, що раніше було досягнуто домовленості щодо репатріації тіл, однак конкретна дата не фіксувалася. Росія ж в односторонньому порядку почала дії, не узгоджені з українською стороною.

Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що українська сторона виконує Стамбульські угоди, проте обмін не може бути одностороннім. За його словами репатріація має початися наступного тижня (йдеться про 9-15 червня — Ред.) за попереднім планом, всупереч маніпуляціям РФ.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, намагається перетворити гуманітарні питання «на брудну політичну гру».

«Якщо вони ігнорують домовленості на такому рівні, це ставить під загрозу всі міжнародні зусилля, зокрема США, щодо переговорів і дипломатії», — підкреслив президент.

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Врешті решт у середу, 11 червня, відбувся перший етап репатріації тіл загиблих захисників. В Україну повернули тіла 1212 полеглих воїнів, серед них — військові, які загинули на різних напрямках: у Курській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Наразі триває процедура ідентифікації загиблих. Особи загиблих встановлюватимуть експерти та правоохоронці у найкоротші терміни.

Зауважимо, представники російської сторони вже анонсували наступний етап. Як повідомив у соціальних мережах головний переговірник Росії Володимир Мединський, у четвер, 12 червня, Росія та Україна обміняються важкопораненими військовополоненими.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про реакцію США на обмін полоненими між Україною та РФ.

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