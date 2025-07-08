Україна вимагає розслідувати застосування Росією хімічної зброї

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Україна звернулася до міжнародного наглядового органу з питань хімічної зброї в Гаазі, ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї), із запитом розслідувати можливе використання Росією заборонених токсичних боєприпасів проти українських сил. Цей запит було подано до керівного органу організації у вівторок.

Про це повідомляє Reuters.

Звернення Києва послідувало після того, як минулої п’ятниці нідерландська та німецька розвідувальні служби заявили про наявність доказів широкого застосування Росією забороненої зброї вздовж лінії фронту. Очільник ОЗХЗ Фернандо Аріас у своїй заяві до Виконавчої ради організації підкреслив, що з огляду на ймовірне часте використання небезпечних хімічних речовин його відомство посилить моніторинг ситуації в зоні конфлікту.

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Він запросив Україну обговорити цю пропозицію з державами-членами, адже для підтримки такого розслідування знадобиться згода більшості з них. Варто зазначити, що у 2018 році ОЗХЗ вже створювала аналогічну групу для розслідування звинувачень у застосуванні хімічної зброї в Сирії, яка встановила факти використання такої зброї сирійськими урядовими силами та бойовиками ІДІЛ.

США вперше звинуватили Росію у використанні хлорпікрину (більш токсичної сполуки, ніж засоби для боротьби з масовими заворушеннями, вперше застосованої Німеччиною у Першій світовій війні) у травні минулого року. ОЗХЗ, яка об’єднує 193 держави-члени, минулого року заявляла, що початкові взаємні звинувачення обох сторін були «недостатньо обґрунтованими».

Обидві сторони конфлікту, що загострився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, заперечують використання хімічної зброї.

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Згідно з копією запиту України, опублікованою Reuters, Київ просить Генерального директора ОЗХЗ «вжити заходів для створення незалежного та неупередженого механізму розслідування випадків ймовірного застосування хімічної зброї в Україні». Цей механізм має отримати повноваження «збирати додаткові докази та виявляти винних, організаторів, спонсорів такого використання». Запит було подано на початку чотириденних закритих засідань Виконавчої ради ОЗХЗ, яка наразі не надала коментарів.

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За даними нідерландського Управління військової розвідки, щонайменше три смерті українців пов’язані із застосуванням хімічної зброї, тоді як понад 2500 поранених повідомили українським медикам про симптоми, характерні для хімічної зброї. У понеділок Велика Британія, у рамках режиму санкцій щодо хімічної зброї, запровадила обмеження проти двох російських фізичних осіб та однієї російської організації, продовжуючи спроби покарати Москву за війну в Україні.

Ця тема спливла під час брифінгу, коли журналіст запитав про це Дональда Трампа. Хоча він ухилився від прямої відповіді на запитання журналіста про це, його помічник, який був з ним поруч, зазначив: «Я не можу розкривати розвіддані… але можу сказати одне — порушувати міжнародне право не можна.»

Ця коротка розмова, попри відсутність деталей, підкреслює серйозність висунутих Україною звинувачень та можливе підтвердження використання Росією заборонених токсичних речовин.

Нагадаємо, у Росії лунають чутки про те, що незабаром вона може розпочати рішучий наступ в Україні, щоб переламати перебіг війни на свою користь. На думку експерта, в Росії єдиною зброєю, яка могла б допомогти в цьому в цей час, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака.

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