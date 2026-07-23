ЗСУ / © Associated Press

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Повномасштабна війна Росії проти України дедалі більше впливає не лише на безпеку Європи, а й на глобальний баланс сил. Український опір уже послаблює Росію та її союзників, перетворюючи війну на частину ширшого світового протистояння, масштабу якого Захід досі повністю не усвідомив.

Про це йдеться в матеріалі видання The Hill.

На думку авторів, Володимир Путін, розпочавши повномасштабне вторгнення, втягнув Росію та її союзників у конфлікт із західними державами. Водночас Вашингтон і Брюссель тривалий час сприймали війну лише як регіональне протистояння у Східній Європі.

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Автори пов’язують російську агресію з тиском Китаю на Тайвань і Філіппіни, ракетними випробуваннями КНДР та розвитком ядерної програми Ірану. Однак адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена не розглядала ці події як складники єдиного глобального конфлікту.

Україна, як зазначається, від початку розуміла масштаб загрози. Відмовившись капітулювати, вона не лише захищала власну державність, а й стримувала подальше поширення нестабільності.

Тепер Київ перейшов від переважно оборонної боротьби до системних ударів по економіці та логістиці Росії. Українські безпілотники атакують нафтопереробні підприємства, паливну інфраструктуру та розподільчі центри.

За наведеними в матеріалі оцінками, Україна могла вивести з ладу або погіршити роботу до 43% російських нафтопереробних потужностей. Прямі збитки оцінюють приблизно у 13,5 мільярда доларів.

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Окремою ціллю стали логістичні центри Wildberries. Українська сторона заявляє, що через маркетплейс російські військові отримують спорядження, безпілотники, комплектуючі та товари подвійного призначення.

Автори також вважають, що ослаблення Росії позначилося на її позиціях за межами України. Москва втратила частину впливу на Близькому Сході, у Сахелі та Латинській Америці, а її залежність від Китаю посилилася.

Українські розробки у сфері безпілотної війни, на їхню думку, змушують Пекін переглядати можливі сценарії нападу на Тайвань. Північна Корея також зазнала втрат, відправивши військових і озброєння на підтримку Росії.

Водночас відносини Москви та Пекіна залишаються нерівними. Як приклад автори наводять відсутність прогресу щодо газопроводу «Сила Сибіру — 2», від якого Росія очікувала додаткових доходів.

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Глобальне протистояння ще не завершене. Однак, як підсумовують автори, Україна вже створила для Заходу можливість здобути стратегічну перевагу — якщо Вашингтон і Брюссель зможуть нею скористатися.

Раніше повідомлялось, що Росія розробляє детальний план провокацій під «чужим прапором» проти країн східного флангу НАТО. Для ударів по об’єктах у Польщі, Латвії, Литві та Естонії Кремль планує використати перехоплені українські дрони, аби звинуватити в ескалації Київ.

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